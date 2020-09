Oeps, nutswerken happen stuk uit nieuwe sticker fietsstraat ADA

25 september 2020

17u38 0 Antwerpen Bewoners van de Grote Hondstraat schrokken toen ze zagen dat de net aangelegde sticker dat de straat aanduidt als fietsstraat voor een deel afgebroken was. Dringende nutswerken waren de oorzaak. De stad zal een nieuwe sticker laten plaatsen.

Nutsbedrijven hebben een jaarabonnement op het vlak van dringende werken in de stad. Dat betekent dat zij de stad niet op de hoogte hoeven te brengen van kleinere werken in de straten. En dat is wat er gebeurde in de Grote Hondstraat, alleen is de plek van die werken door een stom toeval nogal ongelukkig.

Arbeiders braken de straat open net op de plek waar de stad nog maar net een sticker had laten plaatsen die de Grote Hondstraat als fietsstraat aanduidt. Maar het kabinet van schepen voor Mobiliteit Koen Kennis stelt iedereen gerust, de straat blijft wel degelijk een fietsstraat en bovendien zal de stad een nieuwe sticker laten plaatsen. Ook zal de plek waar de werken moesten doorgaan ook voorzien worden van een vers laagje asfalt.

“Dat de werken net op de plek van de nieuwe sticker moesten gebeuren is een ongelofelijk toeval waar niemand iets aan kan doen. We zullen zo snel mogelijk een nieuwe sticker plaatsen. Bovendien zullen er de komende weken nog heel wat nieuwe fietsstraten bijkomen”, klinkt het op het kabinet.