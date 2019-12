Oeps, autolift defect: auto’s staan al drie weken ‘gevangen’ in garage luxueus flatgebouw Annelin Marien

17 december 2019

16u50 14 Antwerpen Bewoners van het gebouw op de Markgravelei 141 zitten sinds 28 november met de handen in het haar. De autolift van het vrij exclusieve appartementsgebouw is stuk, waardoor er vier auto’s ‘gevangen’ zijn in de ondergrondse garage. Immobeheerder Housing Beheer laat weten dat ze bezig zijn met een oplossing, maar er is weinig kans dat de bewoners nog voor de feestdagen hun auto uit de garage kunnen rijden.

Op 28 november ontstond er een lek aan een brandslang in de ondergrondse garage van het appartementsgebouw op de Markgravelei 141, niet ver van brouwerij De Koninck. Daardoor is de volledige machinekamer van de autolift van het gebouw onder water komen te staan, met als gevolg: de autolift is volledig stuk. De brandweer kwam die dag nog langs om het water weg te pompen, maar dat kon niet baten. “Het lek is overdag ontstaan, waardoor de meeste bewoners gelukkig op weg waren met de auto”, vertelt een bewoner die anoniem wil blijven. “Maar er stonden nog vier auto’s, die er nu nog steeds staan, bijna drie weken later.”

Zes tot acht weken

De bewoners van het appartementsgebouw zijn ten einde raad, en vooral de huurders zitten met de handen in het haar. “De vier wagens die er nog staan, zijn allemaal van huurders”, zegt de anonieme bewoner. “Zij staan met hun rug tegen de muur, aangezien de eigenaars moeten beslissen over de herstelling van de autolift. En die doen moeilijk over wie de herstelling moet doen. Sommigen wensen van firma te veranderen, anderen niet. Feit is dat door al dit gekibbel de auto’s nog steeds niet uit de garage kunnen.” (lees verder onder de foto)

“De firma die verantwoordelijk is voor het onderhoud spreekt zelfs van zes tot acht weken vooraleer de bestelde stukken binnen zijn. De dag van vandaag is het zelfs nog niet duidelijk of er al iets besteld is of niet. Mensen zullen dus geen gebruik kunnen maken van hun wagen tijdens de feestdagen, en krijgen zelfs geen compensatie voor dit ongemak.” De appartementen, die zo’n 370.000 euro kosten per 66 vierkante meter bewoonbare oppervlakte, staan er nog maar een jaar.

“We vinden het heel erg voor de bewoners, maar er is jammer genoeg geen andere optie om de auto’s uit de garage te krijgen dan met de autolift”, laat Housing Beheer weten. “We zouden ze graag willen opvouwen en mee met de trap naar boven nemen, maar dat gaat niet. We zijn hier wél dagelijks mee bezig, maar we moeten de volledige lift vervangen. Er moeten onderdelen uit Spanje komen, dus dat duurt nog wel even, misschien zelfs een paar weken. Tegenwoordig wordt er in nieuwbouwappartementen vaak voor zo’n autolift gekozen, maar zo’n waterlek hadden wij niet kunnen voorzien. Op 18 december is er een algemene vergadering gepland, waarbij dit punt op de agenda staat: zo kunnen we bekijken hoe we deze mensen kunnen vergoeden en wat de verzekering zegt.”