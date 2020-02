Exclusief voor abonnees Ode aan iconische Kielparktorens: Woonhaven bouwt drie nieuwe wolkenkrabbers in jaren ‘50-stijl (maar wel energiezuinig en veel veiliger) Philippe Truyts

11 februari 2020

20u15 3 Antwerpen Sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven bouwt de komende negen jaar drie energiezuinige kopieën van de iconische Kielparktorens. De eerste moet in 2023 klaar zijn. Elke toren zal nog steeds 96 appartementen tellen: 32 flats van 1, 2 en 3 slaapkamers. Totaal prijskaartje: 45 miljoen euro. Daar zit ook de renovatie van de ondergrondse parkings in.

Woonhaven ontvouwde de plannen en de timing dinsdag op een bewonersvergadering met een 70-tal mensen. De drie torens van zestien verdiepingen dateren van eind jaren vijftig en zijn ontworpen door de befaamde architect Jos Smolderen. Ze vormden het opvallende decor van de Canvas-serie ‘Red Sonja’. Eigenlijk was het de bedoeling van Woonhaven om ze te renoveren. Maar toen toren 1 in 2018 goed en wel gestript was, werd duidelijk dat de draagstructuur in zeer slechte staat verkeerde. “We hebben alle pistes onderzocht, samen met het team stadsbouwmeester en de erfgoeddiensten”, zegt woordvoerder Jan Hendrickx. “Finaal is afgelopen zomer beslist om de gebouwen af te breken en te vervangen.”

