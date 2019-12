Ode aan gesloten Café d’Anvers in derde Oldskool Clubbing Sander Bral

12 december 2019

17u48 0 Antwerpen Oldskool Clubbing keert dit weekend terug naar Café Capital. Het organiserende Oldskool Belgium wil met haar clubconcept de discotheek-avonden van weleer van onder het stof halen. Deze keer brengt de clubavond een ode aan het recent ter ziele gegane Café d’Anvers met oude huisdeejays van de club in het Schipperskwartier zoals Steve Cop en Prinz.

Al een heel jaar lang geeft Ben Mouling van onder andere Radio Modern feesten die terugblikken naar de Belgische muziekgeschiedenis. Oldskool Belgium doorkruiste intussen heel het land maar ook het kleine broertje Oldskool Clubbing, dat specifiek op het zwaardere nachtleven focust, is al aan zijn derde editie toe.

In 2019 sloot de Antwerpse danstempel Café d’Anvers na dertig jaar de deuren. Oldskool Clubbing brengt vrijdag een hommage aan de legendarische club en nodigt daar enkele huisdeejays van weleer voor uit. Dé man van d’Anvers, Smos, hing na de eerste editie van Oldskool Clubbing zijn vinylplaten voorgoed aan de haak dus moest de organisatie op zoek naar andere deejays.

Steve Cop

Zo ook Steve Cop, een Antwerpse technolegende die naast d’Anvers ook geen onbekende is voor onder andere La Rocca en de Brusselse Fuse. “Het succes van Oldskool Belgium is het brengen van kwaliteit van vroeger”, zegt de ervaren deejay. “Het gaat niet om het zoveelste retro-event, Oldskool Belgium weet ook de beleving van die tijd terug te brengen mét dezelfde mensen van die tijd, zowel de deejays als de feestneuzen van toen. Het vroege startuur en de leuke locaties zijn ook pluspunten.”

Naast Steve Cop spelen ook Prinz en Raoul ten dans in de club van Capital in het Stadspark. Guy Ohm en DJ Messias draaien op het gelijkvloers plaatjes in het café. Het feest start om negen uur en gaat door tot vijf uur in de ochtend. Kaartjes in voorverkoop kosten zestien euro.