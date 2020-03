Ochtendspits rond Antwerpse binnenstad in de soep door strooiwagen die olie lekte CVDP ADN

03 maart 2020

08u59

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Antwerpen In Antwerpen is er dinsdagochtend heel wat verkeershinder rond de binnenstad als gevolg van een strooiwagen die zonder het te beseffen hydraulische olie heeft gelekt op het wegdek van de Singel (R10) en enkele belangrijke zuidelijke invalswegen zoals de Jan Van Rijswijcklaan. Dat zegt de lokale politie. De Singel moest in beide richtingen worden afgesloten tussen de Karel Oomsstraat en de Grotesteenweg.

Omstreeks 6 uur vanochtend verloor de strooiwagen olie aan de Jan Van Rijswijcklaan en de Binnensingel. De brandweer en de civiele bescherming kwamen de smurrie opkuisen, maar dat nam heel wat tijd in beslag.

“We hebben het oliespoor opgeruimd door er oranje korrels op te strooien. Deze werden nadien opgeborsteld door de Civiele Berscherming”, vertelt Kristof Geens van Brandweerzone Antwerpen. “We waren lang bezig met deze werkzaamheden, dus dat veroorzaakte heel wat verkeershinder.”



“De meest efficiënte manier was het traject van de strooiwagen volgen”, voegt Wouter Bruyns van de lokale politie toe. “We hebben een heel gebied moeten afsluiten en hebben bestuurders opgeroepen de omgeving te vermijden, want de hinder was bij momenten groot.”