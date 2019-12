Ober die klant op rekening “dikzak van tafel 1” noemt: “Ik besef dat ik te ver ben gegaan” ADA/KAR

18 december 2019

09u59 150 Antwerpen Nadat klanten wilden afrekenen bij ‘Carrousel d’Anvers’ lazen ze “Voor de dikzak tafel 1 niet normaal” op hun kassaticket. Woedend plaatsten ze een foto op sociale media. “Nog nooit maakten we zoiets mee.” De eigenaar heeft de bewuste ober ondertussen ontslagen.

“Voor de dikzak tafel 1 niet normaal”. Dat las Nadia op haar kassaticket bij ‘Carrousel d’Anvers’ toen ze wilde betalen. Ze had net pannenkoeken gegeten en wilde de zaak verlaten. Verbouwereerd en woedend om zulke grove beledigingen plaatste ze een foto van het kassaticket op sociale media. “Nog nooit hebben we zoiets meegemaakt. Rustig pannenkoeken à volonté aan het eten (hun concept). Na drie pannenkoeken willen we afrekenen en doorgaan maar dan word je verbaal beledigd! Heel onvriendelijke bediening door arrogant personeel”, schrijft ze.

“Domme grap”

Eigenaar en zaakvoerder Imad Hammoud zit erg verveeld met dit voorval. “De zaak is een half jaar open en ik heb veel investeringen gedaan. Dit soort gedrag besmeurt mijn reputatie dus kon ik ook niks anders doen dan deze ober op staande voet ontslaan. Hij was nog maar twee weken in dienst en zag er mij een bekwame man uit. Helaas blijkt het dus heel moeilijk om nog geschikt personeel te vinden.”

Hammoud was op het moment van het voorval niet in zijn zaak aanwezig. Pas toen hij later die dag toekwam, kreeg hij over het incident te horen. “De moeder van Nadia belde ons nadien op. Ze vertelde me over het voorval. Nadien heb ik Nadia aan de telefoon gekregen en heb ik me grondig verontschuldigd bij haar. Ik heb haar opnieuw uitgenodigd in de zaak en ik hoop dat ze ingaat op mijn aanbod”, vertelt Hammoud nog.

Volgens Imad is de ober in kwestie aangedaan door de hele situatie. “Het begon als een domme grap en hij stond helemaal niet stil bij de gevolgen. Hij was in tranen toen hij hoorde dat ik hem aan de deur zette. Maar zulk gedrag kunnen wij niet tolereren. Natuurlijk is de klant hier het grootste slachtoffer maar ook wij zijn slachtoffer. Ik moet er nu voor zorgen dat mijn imago niet beschadigd geraakt.”

Verontschuldigingen

De bewuste ober is een 30-jarige man met al heel wat horeca-ervaring. “Ik wil me verontschuldigen tegenover de klant en iedereen die ik heb gekwetst. Ik voel me hier enorm slecht bij en besef dat ik te ver ben gegaan”, zegt de man. In tranen is hij woensdagochtend zijn spullen gaan ophalen in de brasserie. “Ik heb me ook duizendmaal verontschuldigd bij de klant en zij heeft de rekening ook niet moeten betalen. Maar ik besef maar al te goed dat dit niet goed te praten valt.”

Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen, de sectororganisatie van en voor de horeca, vindt het voorval “onaanvaardbaar in een sector waar gastvrijheid en klantvriendelijkheid centraal staat.” Volgens de koepelorganisatie komen dergelijke voorvallen niet vaak voor. “Wij hebben geen cijfers of meldingen van boze klanten die beledigd worden op het kassaticket”, zegt woordvoerder Lieselot Van Mol. Of het ontslag van de ober terecht is, laat Horeca Vlaanderen in het midden. “Het is aan de eigenaar om hier gepast op te reageren.