Oase van rust midden op de Turnhoutsebaan Annelin Marien

31 mei 2019

10u00 0 Antwerpen Op de drukke Turnhoutsebaan komt binnenkort een multiculturele tuin, waar iedereen uit de buurt terecht kan. Dat is een initiatief van Buurtwerk Borgerbaan, een buurthuis van Samenlevingsopbouw dat zich inzet voor de buurt Borgerhout. Het is de bedoeling dat de tuin een oase van rust en groen wordt, maar ook een ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt.

“We hebben besloten om van de tuin van het buurthuis een openbare tuin te maken.” zegt Frederike Masure van Buurtwerk Borgerbaan. “In Borgerhout is een hogere concentratie aan armoede, maar er is hier ook zeer weinig groene en publieke ruimte. Daar willen we verandering in brengen met onze ‘samentuin’. Buurtbewoners zullen gebruik kunnen maken van de tuin tijdens de openingsuren van het buurthuis.”

Meertalige tuin

Het is de bedoeling dat de tuin een oase van groen wordt op de Turnhoutsebaan, om er tot rust te komen. “Iedereen is welkom om te komen genieten. Het moet vooral een toegankelijke plek worden.”, zegt Frederike. “Je kan er komen zitten met een boek, maar je kan ook een babbeltje komen slaan met de mensen uit je buurt.” Maar de tuin moet ook een meertalige ontmoetingsplaats worden. “Meertaligheid is een heel belangrijk aspect in Borgerhout. Er worden hier veel verschillende talen gesproken, maar nog te vaak krijgen de buurtbewoners te horen dat ze eerst Nederlands moeten kunnen spreken voordat ze kunnen deelnemen aan de samenleving. Wij zijn van het principe: eerst een kans, dan Nederlands. Door mensen te betrekken en elkaar te laten ontmoeten in de tuin, komt dat Nederlands vanzelf wel.”

Tuinieren

In de tuin zullen ook bloemen, planten en groenten worden geplant, onderhouden door de mensen uit de buurt. Er kan dan samen worden getuinierd, en met de groenten kan het buurthuis dan maaltijden maken voor de buurtbewoners. En dat zo ecologisch en duurzaam mogelijk: al het materiaal van de tuin is recup-materiaal en gedeeld materiaal. “We vragen aan mensen in de buurt of ze geen zaadjes, planten of hout willen doneren voor onze tuin.” zegt Frederike. “Door de vraag aan de buurt te stellen en hen te laten participeren, leren de buurtbewoners ons ook al kennen, en weten ze van het bestaan van de tuin af.”

Op dit moment is de tuin nog in volle constructie door enkele vrijwilligers uit de buurt. “Elke woensdagmiddag zijn we eraan bezig, en we hopen dat onze tuin snel open kan gaan voor het publiek. Ons buurthuis is natuurlijk wel open, en wie wil, kan al eens een kijkje komen nemen naar hoe de tuin eruit zal zien!”