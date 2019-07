Nu ook vlees en groenten te koop in nieuw Antwerps provinciehuis: Buurderij heeft meteen kwart meer bestellingen BJS

04 juli 2019

18u14 0 Antwerpen In het Antwerpse provinciehuis huist voortaan een ‘Buurderij’. Buren van het provinciehuis en personeelsleden van de provincie kunnen er wekelijks verse en ambachtelijke producten afhalen, die ze besteld hebben via een online webshop.

Elke week trekken boeren en ambachtslui van het platteland naar de stad om hun groenten, zuivel, vlees, brood, charcuterie, olie en bieren rechtstreeks aan de consument te verkopen. Vanaf donderdag kunnen geïnteresseerde kopers elke donderdag terecht in de inkomhal van het Antwerpse provinciehuis. De bestaande Buurderij verhuist immers voor minstens vier maanden van de school Sint Lucas in de Van Schoonbekestraat naar het provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei in Antwerpen.

Altijd open in vakanties

Buurderij-verantwoordelijke Marleen De Gruyter: “Voorheen zaten wij in de school van Sint Lucas, in vogelvlucht 300m van het provinciehuis. Een fijne locatie, maar tijdens de schoolvakanties konden we daar niet terecht. Door te verhuizen naar het provinciehuis kunnen we onze Buurderij ook in de zomermaanden én tijdens alle andere vakanties openhouden.”

Door deze verhuizing kunnen ook de eigen medewerkers van de provincie makkelijk in het systeem van de Buurderij stappen en elke donderdag na hun dagtaak verse producten mee naar huis nemen. Het provinciebestuur stimuleert al lang de korte-keten-verkoop van lokale producten en ziet een Buurderij in eigen huis als een logische volgende stap.

Streekmanden als relatiegeschenk

Gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé: “We hebben bijvoorbeeld streekmanden als relatiegeschenk en houden in ons personeelsrestaurant elk jaar een actieweek met verse hoeve- en streekproducten. Die acties dienen om de lokale producten meer bekendheid te geven. Nu maken we het nog wat gemakkelijker en geven we onze buren en medewerkers de kans om zelf zonder veel moeite rechtstreeks bij de producent lekkers van eigen bodem te kopen.”

Het initiatief valt bij die doelgroep in de smaak: letterlijk en figuurlijk. “De nieuwe inschrijvingen voor de eerste Buurderij in het provinciehuis liepen heel vlot binnen”, verduidelijkt Marleen De Gruyer. “We zijn geëindigd met een kwart meer bestellingen dan normaal in de zomermaanden. Het kan niet anders of daar zitten heel wat buren en medewerkers van het provinciehuis bij. Ik denk ook dat we op deze locatie nog flink kunnen groeien. Wetende dat heel wat mensen nu nog met vakantie zijn, zal het aantal inschrijvingen de volgende weken ongetwijfeld nog toenemen wanneer het initiatief meer bekend raakt.”

Met de opening van de Buurderij krijgt het Antwerpse provinciehuis een extra publieke functie, stelt gedeputeerde Caluwé nog. “Sinds enkele weken kunnen buurtbewoners na de kantooruren ondergronds parkeren in het provinciehuis, en onze nieuw aangelegde tuin wordt straks een park dat voor iedereen toegankelijk is. Dit extra aanbod onderstreept dat het nieuwe provinciehuis een open huis is.”