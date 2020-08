Nu hittegolf voorbij is: moet ik opnieuw verplicht mondmasker dragen op publiek domein? ADA

18 augustus 2020

11u43 0 Antwerpen Nu de temperaturen opnieuw onder de dertig graden zijn gezakt en de hittegolf officieel voorbij is, stelt zich de vraag: moet je nu opnieuw verplicht op elk moment een mondmasker dragen zodra je de publieke ruimte betreedt? Het antwoord is simpel: neen. De verplichting geldt enkel wanneer de social distancing niet gegarandeerd kan worden of wanneer je een publieke binnenruimte betreedt.

Nu de hittegolf voorbij is, is het dragen van een mondmasker nog steeds verplicht in de de openbare ruimte en in private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. Maar de versoepeling dat je het masker enkel moet dragen op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus groot is blijft van kracht, ook nu de temperaturen opnieuw gezakt zijn.

Dat betekent dat je het mondmasker niet moet dragen wanneer het risico op overdracht van het virus zo goed als uitgesloten is gelet op de kortstondigheid en toevalligheid van het kruisen of passeren van personen. Deze verplichting geldt ook niet tijdens het nuttigen van eten en/of drinken. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, moet je wel een gelaatsscherm dragen.