Nu even geen politiek Column LVDK Luc Van Der Kelen

14 maart 2020

06u00 0 Antwerpen De Antwerpenaar is aan het hamsteren geslagen. Op de parking van een supermarkt in Merksem zag ik twee mannen trekken en sleuren aan de laatste winkelkar. Het voelde in de Carrefour even of het Kerstmis was. Maar de karren waren niet volgeladen met cadeautjes, wel met plastieken flessen Spa blauw. Een man van buitenlandse afkomst had er twee grote karren mee gevuld. Hij kon er bijna niet overkijken. Ik dacht hem even te zeggen dat er in ons land drinkwater uit de kraan komt, maar ik heb het maar zo gelaten.

De taferelen deden me denken aan mijn oma. Die hamsterde ten tijde van de Korea-oorlog in de vroege jaren vijftig onderbroeken en werkpakken voor haar ongetrouwde broer die bij haar inwoonde. In de Zesdaagse Oorlog, 15 jaar later, had ze nog altijd een flink voorraadje. Ze sloeg alles in dat niet gauw bederft. Suiker. Koffie. Pasta. Bloem. Zout. Dan vergeet ik nog het toiletpapier en de keukenrollen. En proper ondergoed natuurlijk …

Er is dus een nieuwe taak weggelegd voor Bart De Wever en zijn collega-burgemeesters: de inwoners uitleggen en nog eens uitleggen dat er voorraden genoeg zijn om de rekken te vullen en nog eens te vullen en nog eens en dat het nog wel een tijdje zo zal blijven. In deze barre tijden zullen we in ieder geval niet van de honger omkomen.

Nu even geen politiek zou ik zeggen tegen elke politicus die nog gauw probeert een slaatje te slaan uit deze crisis

De burgers verzekeren dat het weer allemaal goed komt, als ieder zijn bijdrage levert, is op dit ogenblik veel belangrijker dan ruzie maken onder elkaar. Er zijn zo van die momenten in het leven, ook in dat van een politicus, dat er geen tijd is voor politiek gekrakeel. Er zijn ogenblikken dat het welzijn van de burgers belangrijker is dan het imago van een politieke partij, welke ook. Nu even geen politiek zou ik zeggen tegen elke politicus die nog gauw probeert een slaatje te slaan uit deze crisis.

De coronacrisis leert ons dat we als samenleving onvoorstelbaar kwetsbaar zijn. Crisissen van allerlei aard komen frequenter voor dan vroeger. Denk aan 9/11, denk aan de terreur op Zaventem, denk aan de vluchtelingencrisis, de financiële crisis van tien jaar geleden en ik kan zo nog wel even doorgaan. De politicus van vandaag wordt daarmee geconfronteerd. Hij moet zeer complexe zaken oplossen die ons leven en onze welvaart bedreigen en die niet evident zijn om te beheersen.

Biologische oorlogsvoering

We hebben ook al te maken gehad met vormen van biologische oorlogvoering, bijvoorbeeld door het opzettelijk spreiden van virussen onder de bevolking. Wat de gevolgen daarvan kunnen zijn, daar krijgen we nu een idee van.

Toch hebben we het nu veel beter dan vroeger. Grote gebieden van de wereld zijn veiliger en welvarender geworden en honderden miljoenen zijn uit de armoede getrokken. Maar het zou hovaardig zijn om te denken dat we voor alles een pasklare oplossing hebben.