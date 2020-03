Nu alle studie-infodagen afgelast zijn omwille van corona: studiekiezers informeren zich virtueel Annelin Marien

12 maart 2020

Op zaterdag 14 maart zouden alle Antwerpse hogescholen en de UAntwerpen de deuren openzetten voor een infodag voor toekomstige studenten, maar het coronavirus strooit roet in het eten. D e Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen laten de studiekiezers echter geenszins in de kou staan: ze gaan zaterdag de virtuele toer op en denken na over extra infomomenten later dit voorjaar.

Tijdens de infodag op de verschillende hogescholen en universiteit in Antwerpen kunnen toekomstige studenten proeflessen volgen, babbelen met studenten en docenten, zich informeren over alle mogelijke aspecten van studeren in het hoger onderwijs en al eens kennismaken met de campus. De instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) planden een infodag op zaterdag 14 maart. Vele duizenden studiekiezers schreven zich vooraf in, maar het coronavirus dwarsboomt de plannen. De infodag zal niet live plaatsvinden, maar sommige instellingen werkten een virtueel aanbod uit, anderen denken na over alternatieve infomomenten later dit voorjaar.

Virtuele tour

De Universiteit Antwerpen gaat resoluut voor een volledige online infodag. Zij voorzien online infosessies op video, aangevuld met een chatformule zodat studiekiezers vanop afstand vragen kunnen stellen aan informanten op www.uantwerpen.be/e-infodag (gaat live op zaterdag 14 maart om 9.30 uur).

Ook AP Hogeschool Antwerpen vervangt haar traditionele infodag door een virtuele. Kandidaat-studenten kunnen via de website een virtuele tour doen op de verschillende campussen, en ze kunnen online inschrijven voor de opleiding van hun keuze. Voor wie studiekeuzestress heeft, is er een online webinar op www.ap.be/online-infodag.

Ook de Karel de Grote Hogeschool (KdG) verwelkomt via www.kdg.be/online-infodag studiekiezers online. Een KdG-medewerker neemt hen virtueel op sleeptouw en leidt hen persoonlijk rond in hun nieuwe webomgeving. Studiekiezers kunnen die dag ook online lessen volgen, vragen stellen in een uitgebreide chatbox met chatrooms per opleiding en online studenten ontmoeten.

De Hogere Zeevaartschool verzet de infodag naar zaterdag 25 april. Zij willen iedereen de kans geven om de simulatoren, labo’s en lifeboats echt te beleven, om alle aspecten van de maritieme opleidingen te ervaren.