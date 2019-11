Nu al 100.000ste bezoeker voor belevingsmuseum Chocolate Nation ADA

05 november 2019

13u31 4 Antwerpen Het belevingsmuseum Chocolate Nation heeft zopas zijn 100.000ste bezoeker verwelkomd. Lutgarde Horions uit Vremde kreeg naast een officiële oorkonde ook een jaar lang gratis toegang tot Chocolate Nation met een persoon naar keuze.

Eind januari 2019 opende Chocolate Nation, het grootste chocolademuseum ter wereld, zijn deuren. Negen maanden later overschrijdt dit belevingsmuseum de kaap van 100.000 bezoekers.

De gelukkige bezoeker, Lutgarde Horions uit Vremde, werd letterlijk in de chocolade gezet. Naast een overheerlijk Belgisch chocoladepakket en een officiële oorkonde mag zij zich verlekkeren op een jaar lang gratis toegang tot Chocolate Nation met een persoon naar keuze. “Ik ben gek op chocolade, dit is als een droom die uitkomt,” zegt ze. “Ze gaan mij hier veel zien, want in amper een halfuurtje ben ik hier met de tram.”

Top drie op Tripadvisor

De mijlpaal van 100.000 bezoekers is niet de enige pluim die Chocolate Nation zich op korte tijd kan toe-eigenen. Zo ontving het belevingsmuseum eerder dit jaar de Culinary Innovation Marketing Award van Gault&Millau, staat het al meer dan zes maanden onafgebroken in de top drie van Tripadvisor van bezienswaardigheden in Antwerpen, heeft het een score van 4,6 op 5 op Google en staat het mee in de chocoladegids 2020 van Gault&Millau.

“Het mooiste compliment zijn de blije gezichten van onze bezoekers” zegt Jeroen Jespers, Managing Partner van Chocolate Nation. “Dit is een verdienste van al onze medewerkers die er samen voor zorgen dat onze bezoekers van een optimale beleving kunnen genieten, elke dag opnieuw.”