Nu aantal besmettingen stijgt: gouverneur wil lokale uitbraken fijnmaziger kunnen aanpakken Philippe Truyts

14 juli 2020

19u35 0 Antwerpen Nu het aantal coronabesmettingen in de Antwerpse regio toeneemt, wil gouverneur Cathy Berx dat de provincie en de burgemeesters kunnen afwijken van de federale maatregelen. “Stel dat er lokale uitbraken zijn, dan moeten we fijnmaziger kunnen ingrijpen. Denk aan een verbod op evenementen of het verkleinen van de toegelaten bubbels.”

De gouverneur keert donderdag uit vakantie terug. Er ligt meteen werk op de plank. Berx: “Eerst is er provinciaal crisisoverleg, ’s avonds praat ik met virologen Pierre Van Damme en Erika Vlieghe. Mijn basisboodschap is dat we over veel fijnere informatie moeten beschikken. Nu hebben we cijfers per gemeente. Dat volstaat niet: we moeten meer weten per wijk of zelfs per straat. Waar doet een eventuele cluster van besmettingen zich voor: daar draait het om. Dan kun je veel gerichter werken, zonder alle regio’s tegelijkertijd te treffen.”

Cathy Berx beklemtoont dat snelheid in deze kwestie zeer belangrijk is. “Als je een week moet wachten op resultaten, loop je achter de feiten aan.”

Ze roept de bevolking nog eens op om de geldende maatregelen na te leven.