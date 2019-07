NSZ wil latere openingsuren voor winkels: “Siësta na de middag en ‘s avonds heropenen” PhT

19u00 2 Antwerpen Nu er vaker hittegolven zijn, vraagt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) om soepeler om te springen met de winkeluren. Dat kan met een siësta en een langere avondopening. De omzet loopt tijdens de hittepieken nu soms met 40 procent terug, zo wijst een bevraging van de middenstandsorganisatie uit. “Ik vrees dat het NSZ in eigen voet schiet en vooral de kleine zelfstandigen het slachtoffer zullen zijn”, zegt Erik Dirkx, secretaris bij het BBTK.

“Ik ken handelaars die tijdens de heetste uren van de dag voor 20 euro hebben verkocht”, zegt Nico Volckeryck regiodirecteur Groot-Antwerpen bij het NSZ. In veel warme landen werken ze een heel stuk van de namiddag niet. In plaats van te panikeren bij een volgende hittegolf zou er dus best een economisch hitteplan worden uitgedokterd. Ik weet dat de vakbonden het moeilijk hebben met soepelere openingstijden, maar is het dan beter om failliet te gaan?”

Erik Dirkx heeft begrip voor de winkeliers die zich op een hete middag afvragen wat ze daar zitten te doen, zonder klanten. “Als iemand me zou kunnen garanderen dat er maximaal zes dagen van het normale regime kan worden afgeweken, dan ben ik mee. Maar de zondagsopeningen begonnen ook met drie per jaar. Vandaag zijn er winkels die elke zondag open blijven. Een aantal werkgevers dromen van de 24 uurseconomie. Wel, ik zie hoe daarvoor elk jaar stapjes worden gezet.”

Dirkx ziet vooral bij de zelfstandigen verliezers. “De winkelketens zullen de latere avonduren volhouden, de kleine ondernemers niet.”