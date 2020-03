NSZ lanceert online platform EshopAntwerpen.be om lokale handelaars te steunen Annelin Marien

24 maart 2020

12u34 0 Antwerpen Sinds vorige week kunnen Antwerpse handelaars met een webshop zich registreren op het online platform EshopAntwerpen.be, een initiatief van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. “Zo hopen we de schade van de coronamaatregelen te beperken, en sporen we de Antwerpenaar aan om lokaal te shoppen”, aldus Nico Volckeryck van het NSZ.

Het NSZ wil met EshopAntwerpen.be de webshops van Antwerpse handelaars bundelen op één online platform, zodat lokale winkeliers tijdens de coronacrisis toch zichtbaar blijven voor klanten. “EshopAntwerpen.be staat nu één week online en er hebben zich al meer dan 100 handelaars aangemeld”, aldus Nico Volckeryck van het NSZ. “En het platform helpt, want we kregen al heel wat positieve berichten van winkeliers dat er door het platform meer bestellingen komen. De stad Aalst heeft ons zelfs al gevraagd of ze het idee mogen kopiëren voor hun lokale winkeliers.”

Alle Antwerpse handelaars met een webshop of een Facebookpagina waar ze hun producten op verkopen, kunnen zich aanmelden. “Met het platform hopen we de schade voor lokale handelaars zo veel mogelijk te beperken via de webshop, en roepen we de Antwerpenaar op om de lokale handelaar te blijven steunen. Ik heb zelf een winkel in Antwerpen en als ik zo’n 20 à 30% kan blijven verkopen om de vaste kosten te recupereren, ben ik al blij. Het is niet veel, maar alle kleine beetjes helpen.”