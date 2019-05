NSZ: “Antwerpse kerstmarkt is te duur voor start-ups” philippe truyts

24 mei 2019

14u41 0 Antwerpen De kerstmarkt in Antwerpen is te duur voor startende en lokale ondernemingen. Ze kunnen zich geen instapkosten veroorloven van 18.000 tot 50.000 euro. Dat stelt NSZ, het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. “Voor start-ups zijn er wekelijks vier chalets die slechts 350 euro kosten. Een mooi, maar te beperkt gebaar”, vindt regiodirecteur Groot Antwerpen Nico Volckeryck.

De Antwerpse kerstmarkt, die komende winter plaatsheeft van 7 december tot 5 januari, bestaat uit drank- en eetchalets, maar ook uit kramen waar je typische kerstartikelen kunt kopen. De kostprijs loopt logischerwijze sterk uiteen, zo legt Tim De Mulder uit. Hij is evenementenmanager van de stad.

“Er is veel vraag naar onze consumptiechalets. Maar we hebben op de Groenplaats, de Suikerrui en de Grote Markt hooguit voor een 50-tal daarvan plaats. Dat beïnvloedt uiteraard de prijs. Met een onlinebieding (dit jaar op juli, red.) laten we de markt spelen. De duurste kramen zijn die met jenever en glühwein, met een instelprijs van 20.000 euro. Finaal wordt daar soms het dubbele voor geboden. Dan weet je dat de opbrengsten navenant zullen zijn.”

Vaste prijs = oneerlijker

De Mulder vreest dat een lagere, vaste prijs een oneerlijker systeem zou zijn. “Je zou de chalets dan kunnen verloten. Wie geluk heeft, kan dan heel veel geld verdienen, terwijl de grote meerderheid met lege handen achterblijft. Maar ik geef wel toe dat je enkel met voldoende startkapitaal online kunt bieden. Dat maakt het moeilijk voor starters. Er zijn trouwens ook heel wat eet- en drankchalets met een lagere instelprijs. Denk maar aan tapas, oosterse of veganistische specialiteiten.”

Daarnaast heb je de niet-consumptiechalets. De Mulder: “De vraag daarnaar is niet zo groot, de winstmarges voor de uitbaters zijn lager. Het is in die categorie dat we vier chalets telkens voor een week verhuren, voor 350 euro. We kunnen wel eens bekijken of we dat aantal kunnen uitbreiden. Maar de drank- of eetchalets houden we daar buiten.”