Noteer alvast 22 tot 25 juli 2022 in uw agenda: data voor Tall Ships Race zijn bekend Annelin Marien

18 juli 2019

Het is nog wel eventjes wachten, nog drie jaar om precies te zijn, maar in 2022 mag Antwerpen voor de zevende keer de mooiste en grootste zeilschepen ter wereld verwelkomen. Vorig jaar besliste organisator Sail Training International al dat Antwerpen na zes jaar opnieuw gaststad wordt van The Tall Ships Race, en nu zijn ook de data bekend. Van vrijdag 22 tot maandag 25 juli 2022 meren de gigantische zeilschepen aan in Antwerpen.

The Tall Ships Race zal opnieuw honderdduizenden bezoekers van binnen en buiten de stad naar de Scheldekaaien brengen om de schepen te bewonderen. De vorige editie in 2016 lokte meer dan 500.000 bezoekers naar de stad. Naast Antwerpen zullen de schepen in 2022 ook Esbjerg, Harlingen en Aalborg bezoeken. Tijdens The Tall Ships Races zeilen 3.500 trainees, tussen 15 en 25 jaar, van over heel de wereld mee op de verschillende schepen.

