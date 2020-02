Noordkasteel decor voor recreatieve cross ADA

25 februari 2020

15u54 0 Antwerpen Wielerclub Amici di Bici en het district Antwerpen organiseren op zondag 1 maart samen de tweede editie van de Noordkasteelcross in de groene omgeving rondom het Noordkasteel. Iedereen vanaf 12 jaar kan zich inschrijven voor deze recreatieve cross.

De Noordkasteelcross is een recreatieve cross die toegankelijk is voor alle wielerliefhebbers. Mannen en vrouwen vanaf 12 jaar zijn welkom om een unieke cross-ervaring te beleven. Mannen en vrouwen verschijnen samen aan de start. Er zijn wel 2 aparte eindklassementen.

Charlie Van Leuffel, districtsschepen voor Sport, blikt enthousiast vooruit: “Vlaanderen is het absolute wielerland bij uitstek. Ook in Antwerpen leeft de wielersport enorm. Na het succes van de eerste editie hopen we dat ook dit jaar tal van crossers de uitdaging aangaan. Je hoeft geen topsporter zijn om deel te nemen, iedere wielerliefhebber is welkom.”

Het parcours bestaat uit enkele rondes van 2 kilometer met een korte kasseistrook, een bergje, een strook asfalt en veel boswegen en weide. De koers duurt 45 minuten. Zowel crossfietsen als mountainbikes zijn toegelaten. Toeschouwers kunnen naast het wielerspektakel genieten van drank- en foodtrucks.

Geïnteresseerden vinden alle info op www.districtantwerpen.be.