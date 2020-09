Nooit meer chillen zonder bier dankzij leverdienst Den Bakfiets Sander Bral

01 september 2020

16u20 8 Antwerpen Een ijskoude bak pils leveren op locatie, dat is waar Nicolas Blondeau (30) en Joris Van Briel (29) van start mee gaan bij het begin van het schooljaar. “Waarom met Den Bakfiets gestart? Uit eigen noodzaak.”

In het begin van de zomer zaten Nicolas Blondeau (30) en Joris Van Briel (29), zelf al lang afgestudeerd, te chillen op een pleintje wanneer het noodlot toesloeg: het bier was op. “Horecazaken en nachtwinkels waren toen al verplicht gesloten, we konden nergens meer terecht om een frisse pint te bestellen”, herinnert het duo zich. “Uit eigen noodzaak zijn we dan met dit project gestart: Den Bakfiets, waarmee we met de fiets frisse bakken bier aan de man brengen. Dat kan op pleintjes zijn waar mensen samen met hun bubbels zitten of gewoon bij de mensen thuis.”

Start academiejaar

“Ons project lanceren aan de start van het schooljaar is niet toevallig, maar ook niet-scholieren zijn uiteraard welkom om dankzij ons te pintelieren op een plek naar keuze. We zitten nu ook in een testfase met oog op de start van het academiejaar in het hoger onderwijs, dan kunnen we eventueel met promoties werken.”

De flesjes pils staan sowieso al gekoeld in de opslagplaats van de bevriende bankiers, maar om het bier extra fris te houden, maken ze gebruiken van ‘ice molds’ die perfect op een bak bier passen. “Zelfs in de heetste zon blijft je pils dan drie uur lekker fris.”

Iedereen uit postgebied 2000 Antwerpen kan een bak pils bij Den Bakfiets bestellen via de webshop en de sociale media van Den Bakfiets.