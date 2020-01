Nooit gingen meer mensen naar WINTERREVUE - EXTRA LARGE: Theater Elckerlyc kondigt nieuwe editie aan ADA

02 januari 2020

De cast van WINTERREVUE - EXTRA LARGE geniet na van een spetterende oudejaarsavond in een bomvolle theaterzaal. Samen met de aanwezige theaterbezoekers werd het nieuwe decennium naar jaarlijkse gewoonte weer ingeleid met een strakke live show vol humor, zang en dans van de bovenste plank. Goed nieuws voor de liefhebbers: ook dit jaar zal er een show komen.

Met meer dan 15.000 verkochte tickets was deze editie van de WINTERREVUE - EXTRA LARGE een recordeditie. Nooit kwamen er mensen kijken naar de humoristische show in Theater Elckerlyc. En dus kan een nieuwe editie niet uitblijven.

“Jawel, in 2020 komt er een zesde editie van WINTERREVUE. Vanaf 11 december 2020 is het weer volop feest in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Stany Crets neemt opnieuw de regie op zich. Wat het thema wordt, kunnen we nog niet verklappen. En ook de ‘special guest’ houden we nog even geheim. Maar wat we wel al kunnen vertellen, is dat het opnieuw één groot feest wordt, waarbij je weer omver geblazen wordt door het muzikaal en humoristisch talent op het podium!”, vertellen bezielers Dirk Van Vooren & Nico Warrinnier.

Tickets zijn al te koop via de website van het theater. “Voor de snelle beslissers is er een leuk nieuwjaarscadeautje: van 2 tot en met 31 januari 2020 kan je tickets kopen aan 10 procent vroegboekkorting. Wie niet wil wachten tot december 2020, kan nog tot en met 12 januari 2020 komen kijken naar WINTERREVUE-EXTRA LARGE in Theater Elckerlyc”, aldus het duo.