Nooit eerder verhuisden zoveel Nederlanders naar Antwerpen Jelle Krekels

13 september 2019

08u18

Bron: AD.nl 20 Antwerpen Nog nooit eerder woonden er zoveel Nederlanders in Antwerpen. Weggejaagd door torenhoge vastgoedprijzen en de immense druk op de woningmarkt, zeiden velen Nederland vaarwel. “De beste beslissing van mijn leven.”

Als hij op zijn balkon op de vierde verdieping staat, lacht de Sint-Pauluskerk hem toe. Voor Stef van den Oever uit Mierlo (nabij Eindhoven) kan het eigenlijk niet beter. Een week geleden betrok hij samen met zijn vriendin hun kersverse koopappartement in het hart van het Schipperskwartier, op een steenworp afstand van de Schelde en het centrum.



Van den Oever is lang niet de enige Nederlander die valt voor alles wat ‘t Stad te bieden heeft. De laatste vijf jaar verhuisden jaarlijks gemiddeld 1.719 Nederlanders naar Antwerpen, blijkt uit cijfers van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat aantal blijft stijgen: in tien jaar tijd is het aantal Nederlandse inwoners met maar liefst 47 procent gestegen, van 13.640 in 2010 naar 20.110 dit jaar, een absoluut record.



Dat komt mede door de hoge huizenprijzen in grote Nederlandse steden. Voor het budget van een standaard rijhuis in Rotterdam kun je volgens de Antwerpse vastgoedontwikkelaar Vooruitzicht een riante villa of penthouse kopen in Antwerpen. Een korte zoekopdracht bevestigt dat beeld: Voor een klein huisje (120 m²) in het Oude Noorden in Rotterdam wordt op vastgoedsite Funda 475.000 euro gevraagd. Voor een herenhuis midden in het centrum van Antwerpen (230 m²) 495.000 euro.

Rosse buurt

Mede door de investeringen van de laatste jaren in herontwikkeling van oude wijken, is Antwerpen in trek. “Wij waren op zoek naar een appartement binnen de ring en het liefst nog binnen de Singel”, zegt Van den Oever. “We zitten nu in de voormalige rosse buurt, het Schipperskwartier. Vroeger kwam daar veel trammelant bij kijken zoals criminaliteit maar de laatste jaren heeft Antwerpen die wat ze zo mooi ‘imagoverlagende zaken’ noemen, flink aangepakt. Vroeger waren hier op het Russische plein (het Falconplein, red.) winkels met nep-merkspullen, nu is daar een biologische markt.”



Terwijl Van den Oever in Amsterdam werkte, woonde hij al in de Scheldestada. “Velen verklaarden me voor gek. Maar vanuit Antwerpen ben je overal sneller dan vanuit Mierlo. Ik heb veel beslissingen in mijn leven gemaakt, de één beter dan de andere, maar naar Antwerpen verhuizen is toch wel een van mijn beste.”



Elite

Amsterdam is wat de Noord-Brabander betreft veel te individualistisch. “Als je als buitenstaander naar daar verhuist, krijg je drie keer per dag te horen dat je met een zachte ‘G’ (net zoals de Vlamingen, red.) praat. Bovendien kan alleen de elite het nog veroorloven om in het centrum te wonen. Dat komt de diversiteit en gezelligheid niet ten goede. Kort gezegd: in Amsterdam leeft iedereen langs elkaar heen waar in Antwerpen iedereen juist naast elkaar leeft.

Allemaal leuk en wel, maar de hoofdreden voor Van den Oever was nog altijd de liefde. “De liefde voor goed eten, drinken en mijn vriendin. Al krijg ik wel eens kritische blikken als ik het in die volgorde uitleg”, grapt hij. Dat er de laatste jaren Nederlanders bij zijn gekomen beaamt ook zijn vriendin Ine. “Je hebt hier veel communities voor Hollanders in de havenstad, maar ik ben niet hiernaartoe gekomen om met landgenoten te hangen”, zegt Stef van den Oever.

600 euro

Ook Bianca van de Heijden verhuisde tien jaar geleden van Tilburg (Noord-Brabant) naar Antwerpen voor de liefde. Samen met haar man Bert Plagman richtte ze er het Ministerie van Fantasiebevordering op. “Nederland liep toen al voorop als het ging over afbraak van cultuur”, zegt Van der Heijden.” Jonge makers komen maar moeilijk aan geld in Nederland. Voor artiest of kunstenaar is het in België veel beter vertoeven dan in Nederland.



Samen met haar man woont ze sinds vorig jaar midden in het centrum van Antwerpen voor slechts 600 euro in de maand. “Dat lukt je nergens meer in Nederland.” Ze heeft het in het afgelopen decennium wel zien veranderen in de stad. “Er wordt vooral veel geïnvesteerd in infrastructuur en te weinig in armoedebestrijding. Veel mensen met lage inkomens worden naar de buitenwijken gedreven. Men moet hier echt gaan waken voor Amsterdamse taferelen.”

LEES OOK: Steeds meer Nederlanders kopen villa in Vlaanderen: “Hier zit ik tenminste niet tussen de Hollanders met hun grote bek”

LEES OOK: Antwerpen en Leuven blijven duurste centrumsteden om te huren

LEES OOK: Rijhuis van 1,5 miljoen euro is al verkocht in Amsterdam (voor bijna de vraagprijs)