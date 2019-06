Nood- en interventieplan van Antwerpse kathedraal herbekeken na brand in Notre-Dame van Parijs BJS

24 juni 2019

12u03 0 Antwerpen Er is afgelopen vrijdag overleg geweest over het nood- en interventieplan van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. De provincie, die het grootste deel van de kathedraal beheert, was daar - in de nasleep van de brand in de Notre-Dame in Parijs - vragende partij voor. Het eigen calamiteitenplan was al zeer uitgebreid, maar er wordt ook een nood- en interventieplan uitgewerkt samen met externe partners.

Na de brand in Parijs liet de provincie al weten dat de Antwerpse kathedraal beschikt over “droge” sprinklers, een branddetectiesysteem en brandhaspels en dat er niet meteen reden was om gelijkenissen te trekken tussen de twee gebouwen of hun calamiteitenplannen. Toch werd de ramp van de Notre-Dame aanzien als een goede gelegenheid om alle partners nog eens rond de tafel te brengen rond brandveiligheid in de kathedraal. Naast de provincie waren onder meer de brandweer, de kerkfabriek, de gouverneur, architecten en de stad vrijdag aanwezig.

Ledverlichting op komst

“Er werd extra aandacht besteed aan eventuele hiaten, verbeterpunten en onderdelen of elementen die een update nodig hebben”, zegt provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). “Ook werd de volledige brandbeveiligingsinstallatie nog eens in kaart gebracht. Deze goede samenwerking werpt zeker haar vruchten af ter bescherming van onze Antwerpse parel.”

Voor 2020 staat er sowieso een vernieuwing van de branddetectie-installatie gepland. De halogeenverlichting zal worden vervangen door ledverlichting. “Dit is voornamelijk een energetische maatregel, maar heeft als positief neveneffect dat het brandgevaar daalt”, klinkt het.