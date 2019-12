Nomadenbomen vergroenen tijdelijk Scheldekaaien in zone Zuid-Sint-Andries



CVDP

26 december 2019

16u44 1 Antwerpen De bomen die op termijn geplaatst worden op de Gedempte Zuiderdokken en de overige kaaizones, zullen door de stad tijdelijk op de vernieuwde Scheldekaaien ter hoogte van Zuid-Sint-Andries worden gezet. Deze ‘nomadenbomen’ komen tegemoet aan de vraag van de Antwerpenaar naar vergroening.

Het eerste deel van de heraanleg van de Scheldekaaien, de zone Zuid-Sint-Andries, is afgelopen zomer feestelijk geopend. Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen het droge en het natte gedeelte van de kaaien. Het droge gedeelte is het stuk het verste weg van de rivier, meteen achter het dijklichaam. Dat wordt zo groen mogelijk aangelegd. Het natte gedeelte ligt naast de Schelde en is volledig verhard. Dat om ruimte te kunnen geven aan de Schelde in geval van hoog water en om het typische weidse kaaikarakter te behouden in sommige delen van de Scheldekaaien.

“In afwachting van de totale realisatie van de groene visie voor de Scheldekaaien stellen we de Antwerpenaren graag voor aan onze nomadenbomen. We gaan van start met een 20-tal bomen van een aanzienlijke omvang als proefproject”, zegt schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder.

De nomadenbomen, die op termijn definitief verhuizen naar de Gedempte Zuiderdokken en de overige kaaizones, zullen vervroegd naar de stad afreizen en de komende jaren de verharde zone aan Sint-Andries/Zuid in het groen zetten. In eerste instantie zullen deze nomadenbomen een tijdelijke thuis vinden ter hoogte van de Zuidersluis rond de aanwezige zitbanken en op het stedelijk strand.

Speciale technologie voor groei

De stad maakt voor het project gebruik van de Air-Pot-technologie. Deze technologie laat toe om omvangrijke bomen te laten groeien dankzij een omwikkeling van de boomkluit. Een speciale folie omsluit de kluit van een boom en zorgt ervoor dat er voldoende lucht aan de haarwortels van de boom geraakt. Hierdoor kunnen ze enkele jaren verder groeien zonder effectief geplant te zijn en bestaat de mogelijkheid om ze te laten rondreizen binnen de stad.