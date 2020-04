Nomadenbomen geven Scheldekaaien groener tintje ADA

08 april 2020

11u10 0 Antwerpen Dertien nomadenbomen zijn woensdagochtend geplant in hun containers op de Scheldekaaien. De bomen moeten tijdelijk voor een groener karakter zorgen. Nadat de bomen volgroeid zijn, krijgen ze een vaste plek op de kaaien.

De Antwerpse Kaaien zijn een beetje groener geworden. Woensdagochtend werden de eerste nomadenbomen geplant in speciaal daarvoor voorziene containers. De bedoeling is dat de bomen er rustig de tijd krijgen te groeien om ze nadien een vaste plek te geven op de Scheldekaaien. Het gaat om dertien stuks.

Het eerste deel van de heraanleg van de Scheldekaaien, de zone Zuid-Sint-Andries, is vorige zomer feestelijk geopend. Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen het droge en het natte gedeelte van de kaaien. Het droge gedeelte is het stuk het verste weg van de rivier, meteen achter het dijklichaam. Dat wordt zo groen mogelijk aangelegd. Het natte gedeelte ligt naast de Schelde en is volledig verhard. Dat om ruimte te kunnen geven aan de Schelde in geval van hoog water en om het typische weidse kaaikarakter te behouden in sommige delen van de Scheldekaaien. In afwachting van de realisatie van de overige kaaizones, komt de stad nu met ‘nomadenbomen’ tegemoet aan de vraag van de Antwerpenaar voor vergroening. Deze bomen, die op termijn definitief verhuizen naar de overige kaaizones, zullen vervroegd naar de stad afreizen en de komende jaren de verharde zone aan Sint-Andries/Zuid in het groen zetten.