Nog wat langer wachten op juiste reisinformatie De Lijn: “nieuwe borden vertonen nog te veel fouten” ADA

18 november 2019

12u03 1 Antwerpen Het is nog wat langer wachten op accurate reistijdinformatie van tram en bus in Antwerpen. De nieuwe informatieborden die in realtime de reistijden van voertuigen van De Lijn moeten aanduiden komen er pas in de eerste helft van volgend jaar. Normaal zou die uitrol nu al bezig moeten zijn. “Omdat de nieuwe borden nog te veel technische fouten vertonen, hebben we ervoor gekozen de uitrol uit te stellen.”

Vraag een pendelaar naar zijn grootste frustraties wat betreft het openbaar vervoer in Antwerpen en stiptheid komt gegarandeerd als eerste over de lippen. Nummer twee is het gebrek aan correct reisinformatie. Bij De Lijn zijn ze zich absoluut bewust van die ergernis maar voorlopig zal de reiziger nog even geduld moeten hebben. De nieuwe borden die de pendelaar realtime reisinfo moeten geven zullen er pas in de eerste helft van volgend jaar doorkomen. Tot die tijd moet hij of zij het dus stellen zonder of met foutieve informatie.

Foutieve informatie

“Voorlopig testen we de nieuwe borden al in Leuven en Berchem maar ze vertonen nog te veel technische fouten waardoor een verdere uitrol nog niet mogelijk is. De borden geven nog te vaak foute informatie, onleesbare tekens of onzinnige informatie”, zegt Ine Pieters van De Lijn. “De borden nu al verder uitrollen heeft dus geen zin.”

De komende maanden zullen reizigers het dus nog moeten stellen met de ‘bolletjesborden’. Die geven aan op hoeveel minuten de bus of tram nog verwijderd is van een halte. Maar die info klopt zelden tot nooit. Die borden zullen volgend jaar vervangen worden door nieuwe informatieborden. Daarnaast komt er ook het IRTIS 2 Informatiebord. “Dat bord geeft in tekstregels aan wanneer en welke bus komt. Ook vertragingen kunnen op deze manier gecommuniceerd worden aan de pendelaar. Afhankelijk van de drukte van de halte zullen die borden ook groter of kleiner zijn.”

Maar tot die tijd verwijst De Lijn naar de app of de website voor realtime informatie.