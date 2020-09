Nog steeds hinder aan Brabantstunnel richting Antwerpen-Noord: nu ook schade in andere tunnel Jasper van der Schoot

30 september 2020

12u44 0 Antwerpen Een tweede voertuig heeft nu ook de Brabantstunnel richting Antwerpen-Zuid beschadigd. Dat bevestigt woordvoerder van de politie Wouter Bruyns. De schade is beperkt, evenals de hinder, maar het ongeval valt op omdat gisterenavond een ander voertuig reeds het voorportiek van de tunnel richting Antwerpen-Noord beschadigde. De politie raadt aan een andere route te kiezen.

De twee Brabantstunnels kregen het vandaag zwaar te verduren. Langs beide zijden hebben te hoge voertuigen, waarschijnlijk camionetten, de tunnels beschadigd omdat ze doorreden terwijl dat voor hun hoogte niet toegelaten was. In beide gevallen zijn de ‘daders’ doorgereden en worden ze nog gezocht door de politie.

Langs de kant van de Italiëlei, richting Antwerpen-Zuid, is de hinder beperkt, maar de politie raadt toch aan om een andere route te kiezen. Aan de andere kant was de tunnel een tijdje dicht, maar hij is inmiddels weer vrijgegeven. Daar is de hinder echter iets groter. Vermijd de omgeving als u kunt.

Niet de eerste keer

Volgens Cheryl Horemans van project Noorderlijn is het niet de eerste keer dat dit soort ongevallen gebeuren. “De tunnels zijn nog redelijk nieuw en waarschijnlijk moeten de Antwerpenaren er nog aan wennen”, legt ze uit. “Vermoedelijk hebben de daders de signalisatie gemist of niet goed gelezen, terwijl er toch redelijk goed wordt aangegeven tot welke hoogte voertuigen door de tunnel kunnen.”

