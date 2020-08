Nog maar eens recordschip voor haven: ‘HMM Gdansk’ bezoekt op maidentrip Noordzeeterminal Kristof Pieters

14 augustus 2020

18u56 1 Antwerpen De Antwerpse haven heeft vrijdag nog maar eens een recordschip mogen ontvangen. Aan de PSA Noordzeeterminal arriveerde de ‘HMM Gdansk’, een schip uit de megamax-reeks.

De HMM Gdansk is een van zeven identieke zusterschepen die allemaal een recordaantal van 23.964 containers kunnen vervoeren. Het is dus geen nieuw record maar wel een evenaring van dat van zusterschip ‘HMM Algeciras’ dat in juni langs kwam. De containerreus was donderdag uit Hamburg vertrokken en zal zondag al koers zetten naar Groot-Brittannië. Volgende week verwelkomt de Noordzeeterminal de ‘HMM Rotterdam’ van en op 3 september mag het de ‘HMM Hamburg’ op maidentrip ontvangen.

Voor shipspotters zijn het dan ook hoogdagen. Door de coronacrisis organiseert het Havenbedrijf dit keer geen rondvaarten of publieksevenementen maar vanop de dijk kan men op voldoende afstand van elkaar de schepen wel zien binnenvaren.