Nog maar eens granaat gevonden in Antwerpen: projectiel achtergelaten aan voordeur van woning Toon Verheijen

29 augustus 2020

04u07

Bron: Eigen info, Belga 8 Antwerpen De hulpdiensten werden vrijdagnacht De hulpdiensten werden vrijdagnacht opnieuw opgeroepen naar de Van Amstelstraat net als enkele dagen geleden. Een buurtbewoner was thuisgekomen en vond voor de deur een handgranaat. DOVO is het springtuig komen ophalen en na korte tijd werd de straat weer vrijgegeven. Het is niet duidelijk of de vondst daadwerkelijk iets te maken heeft met de drugsoorlog die er in Antwerpen heerst. Lees er alles over in ons dossier



De Van Amstelstraat werd vrijdagnacht voor de tweede keer op enkele dagen tijd dus volledig afgesloten. Enkele dagen geleden was het een toevallige passant die een granaat had gevonden. “Nu werd er door een bewoner van een woning een granaat aangetroffen vlak aan de voordeur", bevestigt politiewoordvoerder Sven Lommaert. “Onze mensen hebben meteen het labo verwittigd en DOVO is het projectiel komen ophalen. De straat werd daarna vrijgegeven.”

Of de granaat er bewust werd achtergelaten of eerder per toeval aan die voordeur belandde, kon de politie niet kwijt. Het was wel op ongeveer dezelfde plaatse als enkele dagen geleden.

Er zijn de laatste dagen verschillende incidenten geweest in Antwerpen. In de nacht van donderdag op vrijdag werd vijf keer geschoten op een leegstaande horecazaak aan de Turnhoutsebaan in Deurne. Eerder werd ook een woning in de Beukenstraat in Borgerhout beschoten, en in de Godtsstraat ontplofte een granaat onder een geparkeerde wagen. Een explosief vernielde de voordeur van een woning in de Kerkhofweg in Deurne, en in de De Gryspeerstraat in Deurne werd eerst een granaat gegooid naar een leegstaande apotheek en werd vervolgens het pand ernaast beschoten met een machinegeweer. Nagenoeg alle feiten konden aan het drugsmilieu gelinkt worden.

