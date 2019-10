Nog geen weekendplannen? Wij lijsten enkele leuke activiteiten op in Antwerpen en de rand! ADA

25 oktober 2019

10u00 2

Dia de Los Muertos

MAS

In het MAS wordt Dia de Los Muertos gevierd met twee altaren: het traditionele altaar van de Mexicaanse ambassade en het steeds groeiende Altaar van Antwerpen, opgenomen in de MAS-collectie.

Het Altaar van Antwerpen is een interactieve installatie. Het is een reflectiepunt in de stad over hoe we met verlies omgaan. Met het Altaar worden verloren herinneringen, gevoelens en bijzondere mensen herdacht. Elk jaar vraagt Gerardo Salinas, de curator van het Altaar van Antwerpen, kunstenaars om een nieuwe laag toe te voegen.

Het MAS nodigt ook bezoekers en Antwerpenaren in het algemeen uit om mee te bouwen aan het Altaar. Neem een foto van jezelf in de fotobooth, schrijf op de achterzijde een gevoel, een persoon of een moment dat je wil terugroepen, en plaats de foto in een koffer, gemaakt door Lucila Guichón. De koffer met foto’s maakt voor altijd deel uit van het Altaar van Antwerpen.

Zondag, 27 oktober, van 14 tot 17 uur, gratis toegang.

Jonge Wolken

Deurne

Tijdens het weekend van 26 en 27 oktober kunnen (groot)ouders met kleuters komen genieten van een nieuw kleuterfestival in Cinema Rix: Jonge Wolken. Het kleuterfestival Jonge Wolken brengt een weekend vol verrassingen, voorstellingen, workshops, kortfilms en gezellige labo’s naar Cinema Rix in Deurne.

Op het programma staan onder andere het houten mini-theater van Diorama – Hanafubuki (op zaterdag en zondag), livemuziek van MiniMax – Cirkanto (op zaterdag) en de feeërieke sfeer van kykna.

Kleuterfestival Jonge Wolken vindt plaats in Cinema Rix op zaterdag 26 en zondag 27 oktober van 11 tot 18 uur. Dagtarief is 6 euro, weekendtarief is aan 10 euro. Info en tickets via www.ccdeurne.be.

Xclusive Cars and Coffee

Schilde

Op zaterdag 26 oktober vanaf 10 uur is er weer een Xclusive Cars and Coffee. Het evenement heeft zijn natuurlijke parking bij Restaurant de Vogelenzang te Schilde. Iedereen met een bijzondere exclusieve oldtimer of moderne supercar is uitgenodigd. Wel moet jouw exclusieve vierwieler meer dan 50 jaar oud te zijn. De toegang tot het evenement is gratis inclusief een drankje en een hapje. Wil je graag bij het evenement aanwezig zijn ga dan naar de website: www.xclusivecarsandcoffee.be/deelnameformulier.

Labyrinth Club en Cafeína presenteren Timeless Ibiza

Waagnatie, Antwerpen

Ben jij een Ibiza-liefhebber? Dan is dit feest zeker iets voor jou. Een reünie waar je samen met vrienden de herinneringen van de afgelopen zomers terughaalt, terwijl je luistert naar de meest gespeelde nummers van Ibiza in de jaren ‘90. Met headliner en wereldberoemde DJ Roger Sanchez wordt dit een feest om niet te missen! Waagnatie Antwerpen krijgt een complete make-over in dezelfde stijl en decoratie als de nineties en wordt geanimeerd door entertainers, die het authentieke Ibiza-gevoel terugbrengen. DJ Line Up: Roger Sanchez, Tofke b2b Javi Muñoz, Delafino, Roma

Tickets online: www.pos.cmtickets.com/6281a240-cef1-11e9-997c-390d23b1b9f1/step1

Paddenstoelen in het Park

Rivierenhof Deurne

In de herfst geven paddenstoelen geur en kleur aan het bos. Deze intrigerende organismen maken bovendien de kringloop rond: ze breken het oude af en geven kansen aan vruchtbaar nieuw leven. Tijd voor een fijne herfstwandeling met een gedreven VMPA-natuurgids die jou alles vertelt over de verschillende soorten paddenstoelen en hun vormen, leefwijze, eetbaarheid en giftigheid.

De wandeling vindt plaats op zondag 27 oktober 2019 van 10 uur tot 12 uur en start aan Kasteel Rivierenhof, Parkweg in 2100 Antwerpen Deurne. Vooraf inschrijven verplicht maar de wandeling zelf is gratis.

Inschrijven online via www.eventbrite.be/e/paddenstoelen-in-het-park-rivierenhof-tickets-52517715902