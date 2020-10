Nog geen overnames van coronapatiënten bij ZNA en UZA: zowel ZNA als UZA zitten in opschalingsfase 1a ADA

07 oktober 2020

18u17

Bron: Belga 0 Antwerpen Voorlopig moeten de ziekenhuizen van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) nog geen coronapatiënten overbrengen naar andere ziekenhuizen. Beide hebben nog voldoende plaats.

In de ziekenhuizen van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is het voorlopig niet nodig om patiënten van of naar andere ziekenhuizen over te brengen. Zowel ZNA als UZA zitten in opschalingsfase 1a, wat betekent dat een kwart van de bedden op intensieve zorgen en vier keer zoveel bedden op gewone afdelingen gereserveerd zijn voor coronapatiënten.

“Bij de ziekenhuizen van ZNA onderling werden wel al coronapatiënten verdeeld”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. “Maar van of naar andere ziekenhuizen zijn nog geen patiënten verplaatst.” Ook het UZA houdt zich klaar om volgens het spreidingsplan patiënten op te vangen, maar dat is voorlopig nog niet nodig geweest.