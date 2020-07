Nog geen akkoord over Sinksenfoor in najaar: “Maar het ziet er goed uit” PhT

03 juli 2020

14u51 0 Antwerpen Er is voorlopig nog geen witte rook voor een ‘Sinksenfoor’ in het najaar. “Het college heeft de kwestie besproken. Het ziet er goed uit, maar we zijn nog niet geland”, zegt Jelle Bryssinck, woordvoerder van schepen van Markten en Foren Peter Wouters (N-VA).

Donderdag raakte bekend dat zowel Peter Wouters als de foorkramers veel zin hebben om desnoods laat in het jaar nog een grote kermis op Spoor Oost te houden. Los van de onvoorspelbare evolutie van het coronavirus dienen dan wel wat praktische problemen opgelost. De kermiskalender zit de komende maanden goed vol.

“Maar we proberen de voorbije, verloren maanden op een andere manier terug te winnen”, zei Jean-François Vlasselaerts, woordvoerder van de foornijveraars, donderdag. “Als het college het licht op groen zet, volgt er sowieso nog overleg met de foorkramers. Pas als alle afspraken over het verloop en de timing van de kermis zijn vastgelegd, maken we alles wereldkundig”, besluit Bryssinck.