Nog even doorbijten: plaatsing geluidsschermen langs E313 in Borgerhout zondag klaar PhT

09 juli 2020

19u18 3 Antwerpen Eindelijk wat goed nieuws over de wegenwerken in en rond Antwerpen: de komende paar dagen wordt de laatste hand gelegd aan de plaatsing van de nieuwe geluidsschermen langs de E313 in Borgerhout. Vanaf maandagochtend is er geen hinder meer voor het verkeer.

Samen met de knip van de Plantin en Moretuslei en de werken aan de Luitenant Lippenslaan veroorzaakte de plaatsing van de geluidsschermen langs de E313 nogal wat verkeerschaos in en rond de stad. Maar beterschap is nabij. Dit weekend krijgt de rechterrijstrook ter hoogte van de werfzone nog een nieuwe laag asfalt en moet het verkeer over twee rijstroken. Vrijdagnacht is dat zelfs over één rijstrook.

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht hinder en raadt bestuurders aan om alle verkeersinformatie goed te volgen (www.verkeerscentrum.be).