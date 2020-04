Nog eens 1.500 extra coronatesten bij Zorgbedrijf David Acke

21 april 2020

18u13 0 Antwerpen Het Zorgbedrijf van de stad Antwerpen plant deze week nog 1.500 coronatesten bij bewoners en personeelsleden van woonzorgcentra en hoopt tegen eind april bijna alle bewoners een eerste keer te hebben getest. Dat zegt voorzitter Fons Duchateau (N-VA).

Het Antwerpse Zorgbedrijf ging al in lockdown voor dat moest van de Vlaamse overheid en kan naar eigen zeggen voorlopig betere cijfers voorleggen dan het Vlaamse gemiddelde qua besmettingen in woonzorgcentra. Met een kwart van de bewoners en personeelsleden in woonzorgcentra getest, bleek 14 procent van de bewoners en 10 procent van de medewerkers besmet. Intussen is zowat de helft getest, maar het is nog wachten op de meest recente resultaten. “We willen ons echter niet op de borst kloppen”, zegt Duchateau. “We willen afwachten tot de zomer en dan naar de oversterfte kijken om echt conclusies te trekken.” In één wijk in Merksem heeft het Zorgbedrijf als eerste in Vlaanderen ook al aan “combitesting” gedaan: niet alleen de klanten en medewerkers van woonzorgcentra werden er getest, maar ook die van serviceflats en thuiszorg.

Duchateau wil zoveel mogelijk testresultaten meenemen naar de Vlaamse taskforce die tegen 29 april een advies zou formuleren rond een eventuele bezoekregeling in woonzorgcentra. “Maar ik ben bezorgd dat het vooropstellen van een datum weer bepaalde verwachtingen gaat creëren”, zegt Duchateau daarover. “Ik heb begrip voor de vraag om bezoek weer mogelijk te maken, ik zou liefst iedereen herenigen met zijn familie. Maar het kan echt alleen maar als het veilig is voor zowel bewoners als personeel.”