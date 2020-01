Nog een laatste spurt en daarna neemt dichteres Maud Vanhauwaert afscheid van het stadsdichterschap: “De twee interessantste jaren uit mijn professionele carrière” David Acke

26 januari 2020

10u21 1 Antwerpen Het is een cliché maar in het geval van stadsdichter Maud Vanhauwaert zal het wel kloppen: als je je amuseert, vliegt de tijd voorbij. Na twee jaar neemt ze binnenkort afscheid van het stadsdichterschap. Een periode die ze de belangrijkste uit haar professionele carrière noemt. Alsjeblieft. Ze blikt terug maar daarna toch snel weer naar voren kijken: “ik ga even uitblazen maar ik weet ook dat witte vlakken in mijn agenda mij onrust bezorgt.”

Op 26 januari 2018 werd Maud Van Vanhauwaert officieel voorgesteld als de nieuwe stadsdichter van Antwerpen. In het Paleis op de Meir kreeg ze de dichterspen overgedragen van dichter Maarten Inghels. Het begin van een groots avontuur, eentje dat achteraf gezien door de dichteres zal omschreven worden als “de twee interessantste jaren uit haar professionele carrière.” Als je weet dat Maud al tien jaar in het vak zit, dan kan die uitspraak wel tellen. Vanhauwaert vatte haar stadsdichterschap aan met veel ambitie en een duidelijk doel voor ogen: ze wilde de stad intrekken, de Antwerpenaar confronteren met en betrekken bij haar gedichten. Ze liet haar schrijverskamer achter zich en trok de straat op. Het resultaat mag er zijn. Twintig grote en kleinere projecten, ingrepen in de openbare ruimte. Poëzie vermengt met performances.

Eén van de laatste performances is een ceremonie ter afscheid van de fossiele brandstoffen. Samen met beeldend kunstenaar Bram Rombouts, klankkunstenaar Wannes Deneer stelde Maud een naakt motorblok tentoon, dat een laatste doodreutel uitstoot. Die reutel wordt live verwerkt tot een muzikale compositie.

Vragen naar een project dat haar het meest zal bijblijven is vanzelfsprekend wanneer je terugblikt, het antwoord is dat minder. “Het was een fantastische rit waarbij ik twee jaar lang de kans heb gekregen met prachtige mensen en initiatieven samen te werken. Wanneer je start weet dat je aan een periode van twee jaar gebonden bent en dat is relatief weinig. Ik heb dus heel keihard gewerkt om zoveel mogelijk te realiseren. Wat er voor mij het meest uitspringt is de Toren van Babel. Het is een ode aan de meertaligheid die de stad rijk is. Maar ook omdat er zoveel verschillende mensen aan hebben samengewerkt om die toren van vier verdiepingen te bouwen”, vertelt ze.

Ook het ‘Wie is het?’-spel zal haar bijblijven. Vanhauwaert bouwde een reuzegrote variant van het populaire gezelschapspel. Op de foto staan Antwerpenaars met een knipoog naar het gendervraagstuk. “Traditioneel is de eerste vraag: is het een man of een vrouw? Maar voor heel wat mensen is die vraag niet zo vanzelfsprekend”, zei Vanhauwert toen.

Op 31 januari, op gedichtendag, zal Maud op haar beurt het stadsdichterschap officieel doorgeven aan haar opvolger Seckou. Maar tijdens de Poëzieweek die daarop volgt houdt Maud een klein afscheidstourneetje in de stad. Met een klein tafeltje positioneert ze zich op verschillende plekken in de stad en nodigt ze passanten uit om aan te schuiven. ‘Ik was twee jaar uw stadsdichter, mag ik u een gedicht voorlezen?’ Na de groots opgezette installaties en evenementen van Maud eindigt ze dus met heel intieme voordrachten. Op 21 maart stelt ze dan nog haar nieuwe boek voor over het stadsdichterschap met nog ongepubliceerde gedichten “en daarmee zal ik pas het gevoel hebben dat mijn stadsdichter zijn echt ten einde komt.” Daarna zal ze even uitblazen maar van witte vlakken in haar agenda wordt ze onrustig. “Het einde is meteen ook een nieuw begin. Van wat? Dat zal moeten blijken.”

Voor haar opvolger heeft ze nog een gouden tip: “heb vertrouwen in wat je doet en durf je eigen invulling te geven aan je stem als dichter. En bovenal, geniet ervan want het is en blijft een ongelofelijk cadeau dit te mogen doen.”