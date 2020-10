Exclusief voor abonnees Nog een groot feest vooraleer de cafés alweer moeten sluiten om 23 uur? “Neen, de goesting is verdwenen” Sander Bral

08 oktober 2020

02u09 2 Antwerpen De cafés gaan terug dicht om 23 uur, maar wel pas binnen twee dagen. Met die info zou je denken dat de stad Antwerpen nog twee dagen lang het decor zou vormen van het ene bacchanaal na het andere. Niets van dat, het is opvallend kalm woensdagavond onder de kathedraaltoren. “We hebben er geen zin meer in.”

Onze man op café. Het begint een pijnlijke traditie te worden na de éne teruggeschroefde maatregel of versoepeling na de andere. Opnieuw zijn de cafébazen des landes het slachtoffer van stijgende coronacijfers, ook al is er geen wetenschappelijk bewijs of de broeihaarden effectief bij de kroegen zitten. De eerste café-avond na het verkondigen van de nieuwe regels is er in Antwerpen alvast geen om naar huis te schrijven.

Er is wel wat sfeer in de binnenstad, maar niet meer dan je van een wisselvallige woensdagavond aan het begin van het academiejaar kan verwachten. Niet minder, maar ook niet meer. Niemand lijkt zich echt in een verwoestende eindspurt richting strengere maatregelen te storten. Op de Vrijdagmarkt is het gezellig zoals steeds. In het bijzonder omdat de bende levensgenieters die ’s woensdags komen jongleren en vuurspuwen - een hobby die je moeilijk in je living kan uitoefenen - alweer present zijn. Wie denkt dat de artiesten van deze samenscholing superverspreiders zijn, komt bedrogen uit. Niemand komt namelijk graag dichter dan anderhalve meter in de buurt van een halve gek die kunstjes doet met een brandende toorts.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen