Nog een deelstepsysteem erbij: Circ nu ook in Antwerpen CVDP

11 juli 2019

15u17 0 Antwerpen Na Brussel, Namen, Luik, Aalst en de kust worden de elektrische deelsteps van Circ sinds donderdag ook aangeboden in Antwerpen. Samen met Birds en Poppy zal Circ via een applicatie deelsteps aanbieden voor korte afstanden in de stad.

Circ (voordien Flash) werd eind 2018 opgericht door een team met een gedeelde visie over duurzame en veilige verplaatsingen. Het deelplatform groeide in sneltempo en ondertussen zijn de elektrische deelsteps beschikbaar in elf landen. “De kwaliteit van onze steps blijft niet onopgemerkt. Veiligheid en betrouwbaarheid staan centraal in hun ontwerp”, vertelt Kurt Van Landeghem, algemeen directeur van Circ Benelux.

De huidige deelsteps van Troty, aangeboden door de onderneming V-Step, zullen vervangen worden door Circ. Voor het gebruik ervan zullen Antwerpenaren de Circ-app moeten downloaden en op zoek moeten gaan naar een Circ-step. Het ontgrendelen van een step kost 1 euro en daarna betaal je 0,15 euro per minuut met je kredietkaart via de app.