Nog een autodeelsysteem erbij: ook Partago komt naar Antwerpen ADA

17 januari 2020

15u48 3 Antwerpen Het autodeelplatform Partago heeft van het stadsbestuur in Antwerpen de toestemming gekregen om er zijn diensten ook uit te rollen. Dit jaar gaat Partago, dat uitsluitend elektrische wagens gebruikt, een campagne starten om nieuwe leden te werven in Antwerpen.

Partago biedt al elektrische auto’s, busjes en bestelwagens aan in acht gemeenten. In thuisbasis Gent beschikt de autodeler over de grootste vloot van ongeveer zestig elektrische voertuigen. Een auto gebruiken, kan via de Partago-app. Gebruikers kopen rijtegoed dat van elke rit wordt afgetrokken, zonder maandelijkse kosten.

Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) verwelkomt Partago in de Scheldestad. “Het bedrijf deed in een stedelijke context al veel ervaring op in Gent, en kan daarop voortbouwen. Met zijn specifieke werking en profiel kan Partago zeker nog iets toevoegen aan het steeds groter wordende aanbod deelmobiliteit in Antwerpen.”

In Antwerpen kan Partago alvast rekenen op directe concurrentie van een nieuwe speler. Vanaf de lente rolt ook het Deense bedrijf GreenMobility - dat al in Kopenhagen en Aarhus actief is - tot 350 elektrische deelwagens uit in de stad. Dat gebeurt in een joint venture met lokale partner Deurnese Transportmaatschappij, zo raakte eerder deze week bekend. Na Antwerpen wil het bedrijf ook in Gent en Brussel actief worden.