Nog een autodeelsysteem: Drivy laat particulieren toe hun auto te verhuren ADA

19 juni 2019

Het Franse car-sharing concept Drivy komt naar Antwerpen. Het autodeel-systeem laat autobezitters die hun wagen niet zo vaak gebruiken toe om de kosten deels terug te verdienen. Tegelijk kan wie geen auto heeft dankzij Drivy makkelijk altijd en overal de geknipte wagen huren wanneer hij of zij die nodig heeft. Drivy is al een tijdje actief in Brussel en Luik en komt nu ook naar Antwerpen en Gent.

Via de app Drivy Open-Box hoeven eigenaar en huurder van de auto elkaar niet fysiek te ontmoeten om de sleutels te overhandigen. Alles gaat automatisch, wat het systeem vlotter en sneller moet maken.