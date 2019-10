Nog altijd onduidelijk wanneer werken aan Gedempte Zuiderdokken hervatten PhT

24 oktober 2019

13u42 1 Antwerpen Zeventien maanden. Zo lang liggen de bouwwerken voor de eerste ondergrondse parking op de Gedempte Zuiderdokken al stil. En hoewel buurtbewoners en stad vijf maanden geleden hun conflict over de volledige heraanleg van de site beëindigden, is er nog steeds geen definitieve datum voor een hervatting van de werkzaamheden. Het stadsbestuur blijft wel rekenen op dit najaar.

De komende dagen gaat volgens het kabinet-Kennis (N-VA) een bewonersbrief de deur uit over rioleringswerken in de Verviersstraat. Daar komt de uitrit van de ondergrondse parking Steendok, die nu nog een bouwput is. “Het is aan de aannemer (Van Laere, red.) om de puzzel te leggen. Hij heeft nadat de bouw juridisch werd stilgelegd alle materieel weggehaald. Wij blijven uitgaan van een hervatting dit najaar. En dat najaar duurt tot Kerstmis.”

Infomoment

Als de parking tegen het najaar van 2020 klaar moet zijn, mag de timing toch niet te veel meer schuiven. Schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) wil binnenkort een infomoment voor de buurt organiseren. Daar zou dan een gedetailleerde tijdlijn voor de omvorming van de Zuiderdokken tot een park worden vrijgegeven. Maar ook op het infomoment is nog geen datum geprikt.

Niet enkel aan de zuidelijke kop van de site wordt een parking gebouwd, uiteindelijk zal ook de noordelijke kant er één krijgen: parking Kooldok. De capaciteit voor de twee parkings samen ligt rond de 2.000 auto’s en 300 fietsen.