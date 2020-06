NIU, winkel met elektrische tweewielers, opent deuren in Jezusstraat: “Antwerpenaar aternatief aanbieden voor klassieke mobiliteit” ADA

09 juni 2020

17u36 0 Antwerpen In de Jezusstraat in Antwerpen vind je de allereerste Belgische flagshipstore van NIU. Dat is een startup uit 2015 die als eerste een slimme elektrische scooter op de markt bracht. “Ons doel is niet enkel de Antwerpenaar op de scooter te krijgen maar ook op een geheel nieuwe wijze service op maat te verlenen, ongekend voor de tweewielermarkt.”

NIU Antwerpen is met zijn bijna 200 vierkante meter oppervlakte in de Jezusstraat de plek om kennis te maken met deze nieuwe mobiliteit. De eerste Belgische flagshipstore is een samenwerking tussen KSR Belgium en Future Mobility en heeft als doel de groei van NIU te ondersteunen in deze opkomende nieuwe markt.

“Antwerpen is een prachtige stad die momenteel in de startblokken van een modal shift staat. Wij willen de Antwerpenaren graag ondersteunen door een alternatief voor de klassieke mobiliteit aan te reiken”, aldus Ezra van Manen, winkelmanager van NIU Antwerpen.

Dankzij de grote etalage is de iconische ronde halo lamp niet te missen in het straatbeeld. In de winkel zijn alle huidige modellen en accessoires te vinden, waaronder de NQi, MQi, en UQi series. Via enkele flatscreens verneem je de laatste nieuwe informatie en updates.

“Ons doel is niet enkel de Antwerpenaar op de scooter te krijgen maar ook op een geheel nieuwe wijze service op maat te verlenen, ongekend voor de tweewielermarkt. Onze technici zijn specifiek geschoold in het onderhouden en herstellen van elektrische voertuigen in ons high tech Lab”, zegt Pat Kramp, verantwoordelijke techniek.

Prijzen variëren tussen de 1.899 en 4.599 euro. Website: www.niuantwerpen.be