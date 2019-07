Nigeriaanse ‘madam’ dwingt twee vrouwen in de prostitutie: 7 jaar cel geëist BJS/BLG

05 juli 2019

10u08 0 Antwerpen De Antwerpse procureur heeft 7 jaar cel en 16.000 euro boete geëist tegen de Nigeriaanse Eunice O. (31). Ze zou twee van haar landgenotes naar België hebben laten smokkelen om hen hier in de prostitutie te dwingen. De slachtoffers werden met voodoo onder de knoet gehouden.

Slachtoffer V. werd in de nacht van 5 op 6 augustus 2017 opgepakt in café Aziz, van waaruit ze zich prostitueerde. Ze verklaarde dat ze daartoe gedwongen werd door ‘Eki’, de ‘madam’ die haar transport vanuit Nigeria had geregeld.

Een zus van Eki had haar in Nigeria een job als kapster aangeboden in België. Mensensmokkelaars hadden haar via Libië naar Europa gebracht. Ze had de Middellandse Zee moeten oversteken in een bootje met nog 160 anderen.

Op 1 juli 2017 arriveerde ze in Antwerpen, waar ze door ‘Sandra’ werd opgevangen. Van een job als kapster bleek geen sprake. Ze moest zich prostitueren om de 25.000 euro kosten van haar overtocht terug te betalen. Door het voodooritueel dat ze in Nigeria had ondergaan, durfde ze niet te weigeren. Toen ze gearresteerd werd, had ze al 2.000 euro van haar schuld afbetaald.

Tijdens het onderzoek kreeg de politie melding van nog een tweede slachtoffer. Ook A. was onder valse voorwendselen naar België gehaald en moest zich prostitueren. Ze had te veel schrik van de voodoo om zelf aangifte te doen.

‘Eki’ werd geïdentificeerd als Eunice O. Zij ontkent dat ze de ‘madam’ van de twee slachtoffers was.

Vonnis op 11 juli.