Nieuwsgierigen ontdekken de werf onder het Operaplein Annelin Marien

16 juni 2019

13u03 0 Antwerpen De grootste werf van Antwerpen bezoeken? Vandaag kunnen nieuwsgierigen nog tot 17 uur onder het Operaplein duiken, en de Noorderlijnwerf en de archeologische Kipdorpsite zelf ontdekken.

In het kader van de Vlaamse Archeologiedagen die dit weekend plaatsvinden, stelt De Noorderlijn de werf onder het Operaplein vandaag nog één keer open voor het grote publiek. Archeologieliefhebbers krijgen de kans om te kijken hoe de monumentale stadsmuur, de Kipdorpbrug en het bastion werden geïntegreerd in het tunnelcomplex. Er zijn archeologen ter plaatse om meer uitleg te geven over het restauratiewerk en de laatste stappen die gezet zullen worden.

Stap je de tunnel in, kom je meteen restanten tegen van de Kipdorpbrug. De autotunnel brengt bezoekers verder onder het Operaplein langs de zwevende wegen naar de indrukwekkende lichtput. Daar heb je een mooi zicht op hoe het station nu precies in elkaar zit. Je vervolgt je route via de parking op -2 langs de tweede tunnelkoker, waar je een mooi zicht hebt op de historische stadsomwalling. Deze werd heropgebouwd met originele stenen en stukken die gerecupereerd werden van de stadsmuur toen deze afgebroken werd om het dak van de parking te kunnen bouwen. Je sluit de tour af onder de Kipdorpbrug, die na de ingebruikname van de tunnels een nooduitgang wordt.

De volgende keer dat je door de parking loopt of in de lichtput afdaalt, is alles afgewerkt. Het is dus de laatste kans om de werf nog eens te bezoeken. De werken aan de Noorderlijn gaan de laatste fase van afwerking in. Dit najaar gaat premetrostation Opera weer open voor reizigers. Vanaf dan spoort tram 1 van P+R Luchtbal over de Leien en het Operaplein naar het Vlinderpaleis. Ook de tram naar het Havenhuis begint dit najaar te rijden.

De werf is vrij te bezoeken tot 17 uur. De ingang ligt tussen de Franklin Rooseveltplaats en de Violierstraat. Er is in fietsenparking op de site voorzien. Op voorhand inschrijven is niet nodig, stevige en gesloten schoenen zijn geen overbodige luxe.