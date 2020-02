Nieuwsankers openen studio van VTM Nieuws in Antwerpen Annelin Marien/Philippe Truyts

03 februari 2020

11u31 4 Antwerpen Een historische dag vandaag in Antwerpen: de gloednieuwe studio van VTM Nieuws werd vanmorgen officieel ingehuldigd in het gebouw van De Persgroep op het Mediaplein. N a precies 31 jaar en 1 dag in Vilvoorde, wordt VTM Nieuws vanmiddag om 13 uur voor de allereerste keer vanuit Antwerpen uitgezonden.

Nooit eerder zond een nationale zender uit vanuit Antwerpen, maar daar komt vandaag verandering in. Om 13 uur zal Freek Braeckman de allereerste nieuwsuitzending van VTM Nieuws vanuit de nieuwe studio in Antwerpen presenteren. De studio werd officieel geopend door de nieuwsankers, Christian Van Thillo en Kris Vervaet (CEO’s van De Persgroep) en Nicholas Lataire (hoofdredacteur VTM Nieuws), in het bijzijn van minister van Media Benjamin Dalle, eerste minister Sophie Wilmès, Vlaams minister-president Jan Jambon en burgemeester Bart De Wever. (lees verder onder de foto)

De verhuis naar Antwerpen kadert in de grote expansie van De Persgroep: sinds september zitten ook de redacties van Het Laatste Nieuws, De Morgen, Humo en Dag Allemaal in het nieuwe gebouw op het Mediaplein, en daar komt vandaag ook VTM Nieuws bij. Christian Van Thillo: “We hebben enorm ingezet op expansie de laatste jaren, en Antwerpen als wereldstad past perfect in dat verhaal. Mensen willen kwaliteit, willen goed geïnformeerde burgers zijn, en dat is waar wij als groep op inzetten.”

Acht led-walls

Het design van de nieuwe studio komt van Jago Design uit Londen, hetzelfde bedrijf dat ook de nieuwsstudio’s van BBC News, Sky News en Al Jazeera maakte. De set bestaat uit acht verschillende ledwalls, samen goed voor 70 vierkante meter aan videowalls, en een zwevende desk. Freek Braeckman krijgt de eer om de allereerste nieuwsuitzending te presenteren om 13 uur. Om 17.45 uur presenteert Birgit Van Mol, om 19 uur is het de beurt aan Stef Wauters.

“We hebben alles uitgebreid gerepeteerd en getest, maar de eerste keer in Antwerpen is toch spannend. Het is een feestelijke gebeurtenis, maar het team kent elkaar en ik ken mijn werk, dus zenuwen heb ik niet”, aldus Freek Braeckman. “Het grote voordeel aan de verhuis naar Antwerpen is dat we vanaf nu met een veel grotere redactie kunnen samenwerken, omdat we hier met alle collega’s van De Persgroep op één plek zitten. Ik denk dat dat zal bijdragen aan een completer nieuws. Als ik bijvoorbeeld een nieuwsuitzending voorbereid, heb ik de neiging om rond te lopen en met verschillende mensen te overleggen: vanaf nu heb ik ongeveer 400 collega’s om dat mee te doen, en daar kijk ik wel naar uit.” (lees verder onder de foto)

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is opgetogen over de komst van VTM Nieuws. “We zijn zeer dankbaar dat er voor Antwerpen is gekozen. Zo’n verhuis is niet evident. Deze stad kan zich nu met recht en reden de ‘News City’ noemen. Er gaat ook veel leven uit van dit nieuwe gebouw. Iedereen die er werkt, geeft een impuls aan de wijk én de stad.”

De Wever wijst erop dat de Kievitwijk wel iets kon gebruiken. “Het was één van de aandachtswijken waar ik mijn oog op liet vallen, toen ik burgemeester werd. Dat is nu voor een groot stuk ingevuld. Ik heb het hele project van News City kunnen volgen. De beloftes zijn waargemaakt. Het is een prachtig gebouw bij één van de mooiste stations van de wereld. Een zeer mooie combinatie.”