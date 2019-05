Nieuwkomer Sihame El Kaouakibi schopt het tot in het parlement: “Verkozen of niet. Ik blijf me inzetten voor de Antwerpse jeugd”

27 mei 2019

17u40 5 Antwerpen Van een entree gesproken. Met meer dan 10.000 voorkeurstemmen heeft ‘wit konijn’ Sihame El Kaouakibi (32), de running mate van Open Vld-lijsttrekker Bart Somers, een zitje in het Vlaams parlement veroverd. “Mijn geheim? Met de mensen praten. Ook met burgers met een aversie voor politiek.”

“Hoe ik aan 10.704 voorkeurstemmen kom? Goeie vraag, dat zit ik me ook al heel de dag af te vragen”, lacht Sihame El Kaouakibi. “Blijkbaar heeft mijn harde werk geloond. Een van mijn stokpaardjes tijdens de campagne was communicatie. Op sociale media, maar ook op straat. Ik ben met heel veel verschillende mensen gaan praten. Ook met burgers met een aversie voor politiek. Dat heeft gerendeerd, denk ik.”

Het was niet zó slecht als de andere Zweedse regeringspartijen, maar echt goed heeft Open Vld niet gescoord. De liberalen verloren in Vlaanderen 1,1 procent en eindigden op 13,1 procent, federaal ging er 1,3 procent af tot 8,5 procent. Opmerkelijk waren de forse verliezen in Vlaams-Brabant, heimat van voorzitster Gwendolyn Rutten en boegbeeld Maggie De Block. Toch is El Kaouakibi tevreden. “Als Antwerpse kandidate kijk in de eerste plaats naar de Antwerpse lijsten. Daar hebben we ons aantal zetels kunnen behouden. In een moeilijke provincie (Open Vld-lijstrekker Bart Somers ging in Antwerpen de rechtstreekse confrontatie aan met kandidaat-mp Bart De Wever (N-VA), red.) hebben we goed standgehouden.”

Sihame El Kaouakibi mag dan wel opgetogen zijn over haar persoonlijk resultaat en dat van haar lijst, de opmars van het Vlaams Belang baart haar kopzorgen. “Die ruk naar extreemrechts is ronduit verontrustend”, vindt ze. “Ik zie het als een kaakslag voor heel wat jonge mensen, al dan niet met een migratieachtergrond. Sommigen zeggen mij zelfs: “Het is nu zwart op wit bewezen dat 1 op 5 Vlamingen racist is”. Wat het cordon sanitair betreft, schaar ik me helemaal achter mijn partijvoorzitter: met het Vlaams Belang werken we niet samen.”

Let’s Go Urban

El Kaouakibi is in Antwerpen vooral bekend als oprichtster van Let’s Go Urban, een naschoolse organisatie in Antwerpen die opleidings- en leerprogramma’s aanbiedt. “Het mag geen wonder heten dat ik me in het parlement met onderwijs wil bezighouden. Nog te veel jongeren verlaten de school zonder diploma. Ik wil ervoor zorgen dat alle scholen een hoge onderwijskwaliteit bieden en dat iedereen mee kan.”

Hoofddoekendiscussie

Ook dossiers rond gelijke kansen en discriminatie liggen Sihame El Kaouakibi na aan het hart. Onvermijdelijk komt dan de hoofddoekendiscussie ter sprake. Het is geweten dat Open Vld voor neutraliteit in het openbare ambt pleit. Maar El Kaouakibi vindt religieuze symbolen achter het loket of voor de klas wél kunnen. “Ik ben niet bij Open Vld gegaan om op alles ‘ja’ te knikken. Ik ben voorstander van ‘inclusieve neutraliteit’. In mijn ogen moeten mensen in een openbaar ambt neutraliteit uitstralen met hun gedrag en niet zozeer hun uiterlijk.”

El Kaouakibi zit dan wel voor de komende vijf jaar in het Vlaams parlement, ze wil zich ook voor de Antwerpse jeugd blijven inzetten. “Ik beschik over een uitstekend team, dus in principe kunnen Let’s Go Urban en mijn andere organisaties verder zonder mij. Maar ik wil hen met raad en daad blijven bijstaan. Ik blijf me inzetten voor de Antwerpse jeugd. Zeker nu ik verkozen ben. Zo houd ik de vinger aan de pols.”