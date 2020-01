Nieuwjaarsrun op Linkeroever stuurt lopers over ponton BK Veldrijden PhT

05 januari 2020

18u25 1 Antwerpen Wie zondag op Linkeroever de loopschoenen aantrok voor de achtste Nieuwjaarsrun, maakte al zeker één goed voornemen waar. Organisator Kid Van Thienen van de Rhythm ‘n’ Run Marathonclub Antwerpen had een fijne verrassing in petto: alle deelnemers mochten over het speciaal gebouwde ponton voor het BK Veldrijden van volgend weekend lopen.

Wie er echt veel zin in had, kon kiezen voor 10 kilometer. Ook 5 kilometer kon perfect. Voor de jongsten was er de Kids Run. Aan de finish lag voor iedereen een muts van de Nieuwjaarsrun klaar. Op adem kon je komen met een pint of een chocomelk.

“Het loopweer was uitstekend, het verliep allemaal erg gezellig”, besloot Van Thienen, zelf een onuitputtelijk marathonloper die alle continenten heeft gezien. Het precies aantal deelnemers was nog niet bekend, maar meestal schommelt dat rond 700.