Nieuwe zitbanken aan nomadenbomen op Scheldekaaien: “Zo kan je rustig genieten van het uitzicht”



CVDP

08 juli 2020

16u13 0 Antwerpen Rond de containers met nomadenbomen op de Scheldekaaien, ter hoogte van Sint-Andries en Zuid, zijn woensdag vijf zitbanken geplaatst. De Antwerpenaren kunnen er in alle rust genieten van het prachtige uitzicht..

De banken zijn gemaakt uit gerecycleerd schoorhout van de Droogdokkensite. Dat zijn balken uit douglashout die een schip in een droogdok ondersteunden. In elke balk staan de letters ‘SAD’ gekerfd, voor ‘Stad Antwerpen Droogdokken’.

“Met ruime banken tussen 4 en 6 meter lang bieden we bezoekers en inwoners de gelegenheid om even te rusten en te genieten van het uitzicht op onze Schelde”, zegt Annick De Ridder, schepen voor Stadsontwikkeling. “Zo worden onze Scheldekaaien nog meer ingezet als een plek om het water te beleven. Het blijft echter noodzakelijk dat iedereen rekening houdt met de geldende veiligheidsvoorschriften in het kader van de coronamaatregelen, zoals het bewaren van een afstand van 1,5 meter.”

‘Bomencrèche’

Nomadenbomen zijn bomen die tijdelijk geplant worden tot ze een definitieve plaats krijgen in volle grond. De Scheldekaaien dienen op deze manier als een soort ‘bomencrèche’ voor de stad. Daarna verhuizen de bomen naar een definitieve stek in Antwerpen.

De bomencrèche aan de Scheldekaaien is een experiment op een niet-evidente locatie met veel wind en zon. Op basis van de standplaatscondities zijn zorgvuldig de meest geschikte inheemse boomsoorten voor deze plek gekozen. Helaas hebben twee van de drie wintereiken het niet gehaald door de felle wind en de droogte in het voorjaar. Ze zijn recent verwijderd en zullen in het voorjaar van 2021, tijdens het plantseizoen, vervangen worden door twee nieuwe bomen. De overige elf bomen doen het goed.