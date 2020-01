Nieuwe werken voor Oosterweel: aannemer vernieuwt knooppunt Antwerpen-West BJS

21 januari 2020

09u23 0 Antwerpen In het kader van de Oosterweelwerken wordt het knooppunt Antwerpen-West volledig opnieuw en compacter aangelegd. De aannemer legt tijdelijke wegen en bruggen aan, zodat ook tijdens deze werken alle verkeer mogelijk blijft. Om de tijdelijke brug van de E17 richting knoop Sint-Anna/E34 aan te leggen wordt de op- en afrit (6) Linkeroever vanaf deze week deels verlegd.

Het huidige knooppunt Antwerpen-West wordt volledig afgebroken en opnieuw aangelegd. Omdat het knooppunt compacter zal worden aangelegd, komt er 18 hectare extra ruimte voor bos vrij.

De gevaarlijke linkse in- en uitvoegstroken worden aan de rechterkant gelegd, wat het aantal weefbewegingen in het knooppunt vermindert en de verkeersveiligheid verhoogt. Vanaf zomer 2020 worden deze linkse in- en uitvoegstroken ook bij de tijdelijke wegen rechts gelegd. De op- en afrit Linkeroever kan verhuizen naar de andere kant van het knooppunt en aansluiten op de toekomstige verbindingsweg, wat leidt tot een betere spreiding van bestemmingsverkeer van en naar de snelweg.

Tijdelijke wegen en bruggen

Om ook tijdens de heraanleg van het knooppunt alle verkeersbewegingen mogelijk te houden, komen er tijdelijke wegen en bruggen die het huidige knooppunt vervangen. Eén van die tijdelijke bruggen (van de E17 naar de E34) zal gebruik maken van de spoorwegbrug waar vandaag de oprit 6 Linkeroever over loopt. Om die oprit toch open te kunnen houden, dient de aannemer de op- en afrit deels te verleggen. Deze werken duren van 20 januari tot en met 15 maart 2020.

Tijdens deze werken zal op de oprit nog één rijstrook beschikbaar zijn en zal de afrit over twee versmalde rijstroken lopen. Hierdoor daalt de capaciteit van de op- en afrit en wordt een langere wachttijd op de Blancefloerlaan en aan het kruispunt van de N70 met de op- en afrit (aan Mediahuis) verwacht.

Na 15 maart blijft de capaciteit van de op- en afrit lager tijdens de volledige periode van de Oosterweelwerken.