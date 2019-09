Nieuwe wegen op Blue Gate Antwerp zijn klaar BJS

24 september 2019

15u02 0 Antwerpen De nieuwe wegen op Blue Gate Antwerp, het bedrijventerrein vlak bij de Schelde, zijn klaar. Op 30 september worden enkele gloednieuwe straten, een nieuw fietspad en een brug over de voorziene groenzone in gebruik genomen.

De Olieweg kreeg een nieuw wegdek en loopt voortaan over de nieuwe brug over de voorziene groenzone tot aan de Russell Ohlstraat. De snelheid is er beperkt tot 30 km/u.

Met de Russell Ohlstraat, genoemd naar een natuurkundige die zich bezighield met onderzoek naar de moderne zonnecel, werd een geheel nieuwe straat gecreëerd. De nieuwe straat, waar een snelheidsregime van 50 km/u geldt, start aan d’ Herbouvillekaai en loopt tot aan de Lakweg.

De Naftaweg wordt afgesloten en houdt weldra op te bestaan. De d’ Herbouvillekaai is vanaf de Russell Ohlstraat enkel nog toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Ook aan de fietsers is gedacht. Die kunnen van de Schroeilaan tot aan d’ Herbouvillekaai over het fietspad in de Maria Telkesstraat (genoemd naar een onderzoekster die gespecialiseerd was in technologieën op zonne-energie) fietsen. Een tweede fietspad loopt via de Russell Ohlstraat tot het einde van de Lakweg. Ter hoogte van de Hobokense Polder kan je met de fiets onder meer naar de Petroleumkaai en Benzineweg.