Tegels Gesponsorde inhoud Nieuwe vloer of muur: met deze tips kies je de beste tegels voor jouw budget Advertorial van Mega Tegeloutlet Kontich

07 oktober 2019

09u00 0 Antwerpen Tegels zijn duurzaam, gemakkelijk te onderhouden en ontzettend divers. Omdat ze in alle kleuren en vormen bestaan, passen ze in elk interieur. Al is het door dat enorme aanbod niet gemakkelijk om de perfecte tegel voor je huis te kiezen. Zeker als je rekening moet houden met je budget! Wij vroegen enkele tips aan familiebedrijf Tegeloutlet.

Het ene project is het andere niet

Als je tegels gaat kiezen, let je waarschijnlijk vooral op het prijskaartje per vierkante meter. Dat is logisch. Maar vergeet niet dat een nieuwe vloer of wand ook andere kosten met zich meebrengt. Zeker als oude tegels moeten worden uitgebroken, kan het kostenplaatje flink oplopen. Te meer omdat de ondergrond beschadigd kan raken, waardoor je die eerst zal moeten herstellen. Aarzel daarom niet om advies in te winnen in de winkel waar je je tegels kiest. Vraag niet alleen info over je aankoop, maar bespreek je volledig project. Misschien blijkt dat het in jouw situatie beter om voor een dunne renovatietegel te kiezen, die je bovenop je bestaande vloer kan leggen. De aankoop per vierkante meter lijkt dan wel duurder, maar op het einde van de rit heb je mogelijk heel wat geld uitgespaard.

Let op de prijs-kwaliteitsverhouding

Wanneer je door de winkel loopt, is het verleidelijk naar de goedkoopste tegels te lonken. Voor sommige projecten vormen die de ideale oplossing. Een bergkamer die weinig gebruikt wordt, heeft zeker geen dure tegel nodig. Wil je daarentegen een keukenvloer die 30 jaar lang in topconditie blijft, zelfs al wordt er elke dag uitbundig op geleefd? Dan kies je best geen tegel aan een absolute bodemprijs. Hoe je het ook draait of keert, kwaliteit kost ietsje meer. Hou dat in het achterhoofd. Je wil over tien jaar toch niet opnieuw betegelen?

Overweeg een imitatie

De goedkoopste optie is niet altijd interessant, maar je hoeft ook niet per se voor de duurste te gaan. Denk maar aan natuurstenen tegels. Door hun chique uitstraling zijn die al jaren het neusje van de zalm. Maar tegenwoordig bestaan er heel wat betaalbare imitaties! Zo kan je een keramische tegel kiezen met marmerlook, in plaats van flink te dokken voor echte marmer. Die is prima qua kwaliteit, haast even mooi en zelfs een stuk vriendelijker in onderhoud.

Maak een planning

Om een (ver)bouwproject tot een goed einde te brengen, is een goede planning een must. Dat betekent dat je best eerst een schema uitwerkt, dan je tegel kiest en pas nadien concrete afspraken maakt met je aannemer. Want wat als de tegel van je dromen niet voorradig is? Dan zit je vloerder met zijn vingers te draaien in afwachting van de levering, terwijl de klok loopt. Die centen had je dan beter kunnen besteden aan een luxueuzere aankoop, niet?

Kies voor één leverancier

Je planning maak je bovendien best op samen met één leverancier of aannemer. Het is verleidelijk om bij (ver)bouwwerken al dan niet online van dealer naar dealer te springen, om overal te genieten van de laatste promoties. Zo kan je tegels kopen hier en plinten daar. Je afbraakwerken laten leiden door persoon x, de ondergrond laten stabiliseren door aannemer y, tegels laten leggen door vloerder z. Maar wat als er iets misloopt? Wie is dan aansprakelijk en wie zal de extra kosten op zich nemen? Jijzelf, waarschijnlijk. Als je jouw volledig project toevertrouwt aan één specialist, draagt hij of zij alle verantwoordelijkheid en ben je gedekt als er problemen zouden opduiken.