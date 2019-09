Nieuwe Vlaamse regering redt Antwerpse Waterbus Jan Aelberts

30 september 2019

12u51 0 Antwerpen De Waterbus is gered. In het zopas afgesloten Vlaamse regeerakkoord is geld voorzien voor de veerdienst. Die kon niet langer betaald worden door de Antwerpse haven en moest op zoek naar een nieuwe geldschieter.

De Vlaamse coalitiepartners N-VA, CD&V en Open Vld hebben hun budget rond en daarin ook een plaatsje gemaakt voor de Waterbus. Het proefproject werd in 2017 gelanceerd en bleek al snel een groot succes. Zo'n 800.000 mensen maakten al gebruik van de veerdienst.

Toch was de kost van 11,5 miljoen euro per jaar niet langer houdbaar voor de Antwerpse haven. En dus moest er op zoek gegaan worden naar een nieuwe geldschieter. Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) gaf vorige maand al aan dat er gesproken werd met Vlaanderen. Nu het regeerakkoord rond is, blijkt dat het inderdaad de Vlaamse regering is die met een oplossing komt. Of de Waterbus ook echt onder de bevoegdheid van Vlaanderen zal vallen of zal worden ondergracht bij De Lijn, is nog niet duidelijk.

Het is in ieder geval zeker dat de Waterbus de komende vijf jaar zal blijven varen.